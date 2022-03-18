Пуля или ядерный заряд

Двое из трех солдат противника уничтожаются стрелковым оружием

В ходе спецоперации на Украине далеко не всегда применяется новейшее стрелковое оружие – такое впечатление сложилось у части иностранных и даже российских экспертов. Они предположили, что новинки российское военное командование бережет на случай вторжения сил стран НАТО. Ответом натовцам, считают радикальные эксперты, может быть лишь нанесение ударов тактическим ядерным оружием по скоплениям войск и базам альянса в Европе.

Однако из многолетней военной практики известно: в войнах и военных конфликтах до двух третей солдат противника поражаются именно стрелковым оружием. Об этом, конечно, знает командование Вооруженных сил России и руководство ОПК. К тому же стрелковое оружие Россия сможет производить при любых самых жестких и массированных санкциях.

Посмотрим, какие новинки стрелкового вооружения и в каких объемах поставлены в последние месяцы в наши Вооруженные силы.

«Опустошитель» с «Обвесом»

К началу 2022 года подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) и некоторые другие подразделения были полностью перевооружены на автоматы Калашникова АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом модернизации «Обвес».

У новинки регулируемый по длине приклад, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимера, планка Пикатинни. В комплект автоматов входят дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари, сохранены возможности крепления штык-ножа и подствольного гранатомета.

Автоматы для разведывательных подразделений морской пехоты оборудованы тактической ручкой, приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы. Применение комплекта «Обвес» повышает скорость, меткость и кучность стрельбы в полтора раза на дальности до 300 м. Модернизированное оружие может применяться в любое время суток и в различных климатических условиях.

АК-74М «Обвес» поступили и на вооружение специального отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).

В декабре прошлого года Россия заключила первые экспортные договоры на новый автомат Калашникова АК-19 под патрон НАТО. Созданный на основе АК-12, АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Автомат надежен и эффективен в условиях жаркого влажного климата и запыления, неприхотлив в обслуживании.

Концерн «Калашников» рассчитывает на интерес военных из стран Ближнего Востока. И не только там, где используется калибр 5,56×45 мм.

Вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7×99 мм, так и российскими 12,7×108 мм способна уникальная мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» производства Lobaev Arms (экспортное наименование – Havoc). Она проходит испытания в России.

Главная особенность новой винтовки – ее модульность. На «Опустошителе» снайперы могут менять стволы сразу под два калибра – натовский и отечественный. У DXL-5 уникальная для калибра 12,7 кучность стрельбы – винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret. Столь высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 м против 1800 м у Barret) позволит «Опустошителю» бороться со снайперскими подразделениями противника. Демпфирующее устройство на прикладе значительно снижает эффект от отдачи винтовки весом13 кг.

«Опустошитель» – это еще и своего рода лаборатория, где в ближайшее время испытают четыре новых калибра. При успехе возможно получение уникальных показателей дальности стрельбы. Сегодня самой дальнобойной винтовкой в мире признана другая разработка Lobaev Arms – «Сумрак». В ее активе мировой рекорд – цель поражена на расстоянии 4210 м.

Группа компаний «Калашников» намерена разработать модификации новейшего российского 5,45-мм ручного пулемета РПЛ-20 под патроны 7,62×39 и 5,56×45 мм, а дальше – создать модификации РПЛ-20 под патроны 7,62×39 и 5,56×45 мм. Этот вариант в перспективе может заинтересовать иностранных заказчиков. Дело в том, что Россия пока не входит в число поставщиков легких пулеметов, и у «Калашникова» есть возможность войти в этот очень конкурентный рынок.

В России же РПЛ-20 будут использовать в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и Силах специальных операций. Этот ручной пулемет частично войдет в состав перспективной экипировки «Сотник».

«Змеиная» линейка

Вооруженные силы России в соответствии с госпрограммой вооружений (2022–2024) закупят более 3 тыс. новейших 9-мм самозарядных пистолетов «Удав». И в стандартной (6П72), и в специальной (6П72–1) модификациях.

«Удав» разработан Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Пистолет – часть «змеиной» линейки, включающую модели «Гюрза», «Полоз» и «Аспид».

Пистолет прошел опытно-боевую эксплуатацию в войсках, показал устойчивую работу и высокие баллистические качества, в том числе и при экстремальных температурах (от минус 50 до плюс 70 градусов). Это делает его пригодным для всех родов войск.

Конструкторские новинки разработчиков дают этому пистолету технические преимущества над конкурентами CZ, Glock, Walther и Colt. Это, в частности, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. У «Удава» новая конструкция магазина с указателем количества патронов, позволяющая визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось. Емкость магазина 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Это один из лучших показателей в мире. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9×21 мм.

Пистолет хорошо лежит в руке, подходит для правшей и левшей, у него универсальная планка Пикатинни, на которую крепятся лазерный целеуказатель или фонарь. При длине 206 мм и толщине 36 мм пистолет без патронов весит 780 г. Легкость объясняется применением современных полимерных материалов. А в 2023 году пистолеты «Удав» начнут поступать с глушителем, в том числе со сменным теплопоглощающим модулем.

Эффективная дальность стрельбы пистолета достигает 100 м. Он способен пробивать индивидуальные бронежилеты (в том числе тканевые) и каски второго класса на дистанции до 75 м. Гарантийный настрел – 10 000 выстрелов.

ЦНИИТОЧМАШ завершил поставки иностранному заказчику и первой экспортной партии спортивного самозарядного пистолета РГ120 «Аспид». Он разработан на платформе пистолетного комплекса «Удав», стреляет на дальности до 50 м. Изделие с повышенной эргономикой и удобной компоновкой может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Гарантийный ресурс пистолета – 25 000 выстрелов. Магазин, как и у «Удава», на 18 патронов. Есть и планка Пикатинни. Применяются 9х19-мм пистолетные патроны Luger или 9х19-мм пистолетные патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при экстремальной температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

МВД России в конце 2021 года объявило о принятии на вооружение нового компактного пистолета Лебедева (ПЛК). Первыми их получат сотрудники специальных частей. ПЛК – компактная версия пистолета Лебедева, разработанного группой компаний «Калашников». Новое оружие использует патрон 9×19 Luger, магазин на 14 патронов.

В конструкции применен распространенный короткий ход ствола с открыванием затвора за счет опускания казенной части. Внешне ПЛ напоминает типичный «глокоид» (конструкция «под Glock»).

В Европе и США всегда новые образцы оружия принимались по итогам конкурса. У нас же выбор на безальтернативной основе. Предполагается, что первыми новинку получат бойцы спецподразделения МВД «Гром».

Интересно, что Украина в конце прошлого года планировала запустить производство нового пистолета-пулемета «Форт-230», разработанного на Винницком казенном научно-производственном предприятии «Форт». На предприятии готовилась линия сборки нового оружия.

Украинский пистолет-пулемет «Форт-230» разработан с учетом изучения лучших образцов данного оружия. Отличается надежной работой автоматики даже в условиях сильного загрязнения, заявили разработчики. Оружие под патрон 9х19 мм предназначено для силовых ведомств.

Пистолет-пулемет вплоть до известных событий проходил заводские испытания, по итогам которых планировалась доработка с устранением выявленных недостатков и выпуск первой партии опытных образцов.

Пистолет-пулемет использует патрон 9х19 мм, магазин на 20 или 30 патронов вставляется в рукоятку оружия, имеется складная передняя рукоятка для удобства ведения огня. Органы управления – защелка магазина, предохранитель, затворная задержка и переключатель огня – расположены с двух сторон. Приклад телескопический, фиксируется в трех положениях. Сверху располагается планка Пикатинни.

Автоматика пистолета-пулемета работает по принципу отдачи свободного затвора, имеется возможность ведения одиночного и автоматического огня. Прицельная дальность – 200 м, скорострельность – 800 выстрелов в минуту. Длина ПП – 600 мм, со сложенным прикладом – 400 мм, вес без патронов – 2,5 кг.

Принцип Калашникова

Успешно продолжается военно-техническое сотрудничество российских оружейников. Завод на территории Венесуэлы, который будет производить автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним, построят в этом году, заверили специалисты ФСВТС. Несмотря на санкционные действия США, российские специалисты приступили к подготовке технологического оборудования и монтажу сборочных линий.

Индия подписала контракт с концерном «Калашников». В соответствии с ним на территории этой страны будут производиться российские автоматы АК-203. Общее число их – 680 тыс. Для АК-203 за основу взят АК-12 – автомат Калашникова пятого поколения. Он уже поступает на вооружение армии и флота России.

Автомат изготовлен по тем же основным принципам Михаила Калашникова – простота и надежность, низкая цена и малый вес. И конечно, отменные боевые характеристики. Благодаря им АК-12 был включен Минобороны России в экипировку «Ратник».

Автомат оснащен двусторонней кнопкой затворной задержки. Это значительно ускорило перезарядку. Двусторонний четырехпозиционный предохранитель-переводчик видов огня имеет три режима стрельбы – одиночными, непрерывной очередью, с отсечкой по три выстрела. Конструкция такова, что внутрь ствольной коробки не попадают пыль и грязь. Секторный прицел стал комбинированным, приклад – регулируемым по длине.

Консервативное оружие

Парадокс в том, что стрелковое оружие более полувека практически не развивается. Хотя по критерию «стоимость–эффективность» этот вид оружия – лучший. Сегодня можно говорить лишь об отдельных усовершенствованиях, которые нельзя назвать радикальными. Однако в пример часто приводят американцев, которые сегодня выполняют программу NGSW. Она должна завершиться до конца 2022 года.

В программе множество новинок. Например, использование телескопических патронов с пластиковой гильзой. У такого патрона масса по сравнению с патроном с обычной гильзой из латуни – меньше на треть. У пластиковой гильзы меньшая теплопроводность. Значит, меньше нагревается патронник. Цилиндрические телескопические боеприпасы позволяет по-новому компоновать оружие, чего сложно сделать при обычных патронах.

Патроны с полимерной гильзой классического формата компактны, их масса примерно на 40% меньше, чем у патронов из латуни, опять же, меньший нагрев патронника. Использование отката ствола и ствольной коробки дает снижение отдачи.

В некоторых винтовках примерно за пять минут можно сменить калибр. Популярен патрон высокого давления с быстрогорящим порохом.

Что нужно сделать российским производителям, чтобы нейтрализовать угрозы, которые могут возникнуть при реализации программы NGSW? Да, улучшить качество отечественных патронов – это сказывается на точности и кучности стрельбы. Разработать тактические глушители для применения со сверхзвуковыми патронами, чтобы снизить звук выстрела и значительно уменьшить дульное пламя. Тактические глушители особенно нужны при стрельбе в зданиях – чтобы не получить повреждения органов слуха, избежать контузии.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.