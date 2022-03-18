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Военно-промышленный курьер

На Украине могли создаваться компоненты биологического оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.

Коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует инициативу России о раскрытии данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».

«Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома», - цитирует РИА Новости брифинг Кириллова.

По его словам, Россия неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран.

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