Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявил, что российская сторона считает, что на Украине создавались компоненты биологического оружия.

Коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует инициативу России о раскрытии данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств «чужими руками».

«Хочется напомнить об исторических фактах, когда подобная безответственная деятельность США за пределами национальной юрисдикции заканчивались лишь формальными извинениями со стороны американской администрации. Так, в октябре 2010 года президент США Обама признал факт проведения незаконных исследований на гражданах Гватемалы, которые были умышленно заражены возбудителями сифилиса и гонореи с санкции Белого дома», - цитирует РИА Новости брифинг Кириллова.

По его словам, Россия неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран.