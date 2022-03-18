Войти
ТАСС

На следующую российскую экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос

123
0
0
Олег Артемьев
Олег Артемьев.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам космонавта Олега Артемьева, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Семь выходов в открытый космос запланировано на время работы на МКС "бауманского экипажа" - Олега Артемьева, Сергея Корсакова и Дениса Матвеева. Об этом сообщил космонавт Артемьев во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и Центром подготовки космонавтов.

"Выходов у нас будет семь. Это запланировано, мы будем рады, даже если один состоится", - отметил космонавт.

По словам Артемьева, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым. "На самом деле все втроем подготовлены к выходу в открытый космос, это будет зависеть от многих причин", - добавил он.

Артемьев также подчеркнул, что только космонавт Корсаков подготовлен к работе с манипулятором ERA. "Я надеюсь, что стану космическим крановщиком", - пошутил в свою очередь Корсаков.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, который станет вторым спецкором ТАСС в космосе, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).

Сам запуск будет называться "бауманским стартом", поскольку на борту будут находиться три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана - космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков. Также на третьей ступени ракеты-носителя будет размещен герб университета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
МС-21
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
28.02.2022
Комиссия допустила экипаж "Союза МС-21" к подготовке на Байконуре к полету на МКС
28.02.2022
Экипаж корабля "Союз МС-21" проведет волейбольный матч на МКС
23.02.2022
Космонавты приступили к сдаче итоговых предполетных экзаменов в ЦПК
16.02.2022
Экипажи "Союза МС-21" начнут сдавать предполетный экзамен в ЦПК 22 февраля
26.01.2022
Корабль "Союз МС-21" получит имя "Королев"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов