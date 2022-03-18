На следующую российскую экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос

По словам космонавта Олега Артемьева, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Семь выходов в открытый космос запланировано на время работы на МКС "бауманского экипажа" - Олега Артемьева, Сергея Корсакова и Дениса Матвеева. Об этом сообщил космонавт Артемьев во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и Центром подготовки космонавтов.

"Выходов у нас будет семь. Это запланировано, мы будем рады, даже если один состоится", - отметил космонавт.

По словам Артемьева, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым. "На самом деле все втроем подготовлены к выходу в открытый космос, это будет зависеть от многих причин", - добавил он.

Артемьев также подчеркнул, что только космонавт Корсаков подготовлен к работе с манипулятором ERA. "Я надеюсь, что стану космическим крановщиком", - пошутил в свою очередь Корсаков.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, который станет вторым спецкором ТАСС в космосе, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).

Сам запуск будет называться "бауманским стартом", поскольку на борту будут находиться три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана - космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков. Также на третьей ступени ракеты-носителя будет размещен герб университета.