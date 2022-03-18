Космонавты вернутся на Землю на корабле "С.П. Королёв" 30 сентября

В состав экипажа входят Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые в пятницу отправятся на МКС, вернутся на Землю 30 сентября на спускаемом аппарате корабля "С.П. Королёв". Об этом сообщил Артемьев во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.

"Посадка планируется на 30 сентября - хорошее время года, спасатели любят это время года", - сказал Артемьев.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, который станет вторым спецкором ТАСС в космосе, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).

Сам запуск будет называться "Бауманским стартом", поскольку на борту будут находиться три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана - космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков. Также на третьей ступени ракеты-носителя будет размещен герб университета.