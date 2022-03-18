Космонавт и спецкор ТАСС Артемьев пообещал делиться новостями с МКС

Олег Артемьев заявил, что писать надо о позитивных событиях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Космонавт Олег Артемьев, который станет вторым специальным корреспондентом ТАСС на Международной космической станции (МКС), рад, что перенял эту эстафету и пообещал делиться новостями со станции с читателями агентства.

"Я очень рад, что взял эту эстафету у Александра Мисуркина, а что касается моих чувств и ощущений, будем продолжать ту работу, что и делали, только будем еще работать на ваше агентство. То есть мы и в прошлых полетах освещали работу станции и наполняли соцсети Роскосмоса. Будем с вами делиться новостями", - сказал Артемьев во время конференции в ТАСС, которая прошла в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и Центром подготовки космонавтов.

"Будем работать в плотном контакте с вашими коллегами, с которыми уже познакомились", - добавил космонавт.

По его мнению, писать надо о позитивных событиях. Космонавт рассказал, что первыми сообщениями, отправленными с МКС, станут новости о стыковке космического корабля, о том, как экипаж встретили на станции, настроении космонавтов, первых экспериментах и передаче смены. Кроме того, он пообещал брать интервью у своих коллег.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.