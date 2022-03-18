НАСА попросило назвавшего Рогозина «Димоном» астронавта выбирать слова

НАСА попросило бывшего астронавта Скотта Келли, в Twitter назвавшего «Димоном» гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, и его коллег выбирать слова, пишет РИА Новости, ссылаясь на CNN.

«Будучи американцами, вы имеете полное право высказывать личное мнение (...), однако, пожалуйста, помните, что ваши заявления, как бывших астронавтов НАСА, имеют дополнительный вес и нападки на наших российских партнеров наносят ущерб деятельности текущей миссии», — отметили в НАСА.

В марте Келли написал в колонке для The Washington Post, что с начала спецоперации России в Донбассе американцам украинского происхождения пришлось столкнуться с двумя травмами — беспокойством за судьбу своей родины, которой живущие в США украинцы по-прежнему считают Украину, а также «ненавистными высказываниями дома, в США, за то, что они воспринимаются как русские».

В марте «Роскосмос» объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш». В феврале президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал санкции против российской космической программы.