Newsweek (США): Россию обвиняют в дезинформации, но, по её словам, это США однобоко освещают события на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил Newsweek, что американские СМИ предвзято освещают события на Украине. В Америке никого не волнует свобода слова, считает он. И блокировка российских СМИ — яркое тому доказательство.

В связи с давлением США и их союзников на российские государственные СМИ в условиях спецоперации на Украине российский посол в Вашингтоне заявил изданию Newsweek, что именно США необъективно рассказывают в своих СМИ о событиях.

"Несмотря на Конституцию, здесь никого не волнует свобода слова и плюрализм мнений, — сказал посол Анатолий Антонов изданию Newsweek. — Блокировка вещания российских государственных СМИ — яркий тому пример. Дошло до того, что узаконили призывы к насилию в отношении инакомыслящих".

YouTube заблокировал каналы таких крупных российских государственных СМИ, как RT, Ruptly и Sputnik, а Facebook, принадлежащая компании Meta, временно сняла ограничения на призывы к насилию в отношении россиян. Однако, по информации Reuters, гигант социальных сетей недавно ограничил эту политику и решил не допускать призывов к убийству Владимира Путина.

В качестве примера предвзятости Антонов привёл тот факт, что американские проукраинские СМИ не освещали атаку с применением баллистической ракеты, которую, по информации Министерства обороны России, запустили украинские силы по мирному району в подконтрольном пророссийским сепаратистам городе на востоке Украины.

"Показательно, что сегодня американские телеканалы не транслировали ни одного репортажа о зверской атаке украинских военных, 14 марта которые пустили тактическую ракету „Точка-У” с кассетной боевой частью по жилому кварталу Донецка, — сказал Антонов. — От удара погибли более 20 мирных жителей, а около 30 получили тяжёлые ранения".

"Похоже, это никого не волнует", — добавил посол.

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Американские СМИ часто выступают в качестве рупора Украины. Например, говорили, что украинские войска, размещённые на Змеином острове, были убиты, после того как отказались сдаться российскому военному кораблю. Через несколько дней после того, как эти заявления получили широкую огласку, украинские официальные лица признали, что военнослужащие на самом деле были задержаны Россией.

Украинское посольство в Вашингтоне также распахнуло двери иностранным добровольцам, желающим повоевать, что вызвало критику со стороны российских официальных лиц, обвинивших Киев в попытке интернационализировать конфликт. Но эта ситуация не нашла особого отклика в США.

"В то же время действия российских Вооружённых Сил, направленные на уничтожение иностранных наёмников, которые прибыли на украинскую территорию, чтобы убивать россиян, вызвали волну негодования", — отметил Антонов.

В свою очередь, Вашингтон обвинил Москву в распространении дезинформации по официальным и неофициальным каналам.

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Вызывают споры российские заявления о том, что американские военные управляли на Украине лабораториями, в которых разрабатывались опасные биологические и химические вещества.

На прошлой неделе высокопоставленный представитель Госдепартамента США выступил на эту тему под присягой перед Конгрессом.

"На Украине есть исследовательские биологические центры и мы озабочены тем, что российские войска, российские силы могут попытаться взять их под контроль", — заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Victoria Nuland).

Позднее представитель Госдепартамента уточнил в комментариях Newsweek, что Нуланд "имела в виду диагностические и биозащитные лаборатории, которые не связаны с биологическим оружием". Собеседник сказал, что эти лаборатории служат для "борьбы с биологическими угрозами во всей стране".

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Российские представители восприняли эти заявления, а также соглашение, заключенное в 2005 году между Пентагоном и украинским Министерством здравоохранения об эксплуатации лабораторий, как ещё одно подтверждение подозрительной активности США на Украине и потребовали объяснений.

Китайские представители поддержали эти требования и тоже выразили беспокойство по поводу непрозрачных исследований потенциально опасных веществ на Украине и в других странах.

Риторика России и США относительно причин конфликта достаточно противоречива. Американские официальные лица говорят, что это "преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные" действия против Украины, в то время как Москва утверждает, что это "специальная военная операция", цель которой "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Россия обращает внимание на поставку оружия из США и стран-союзников на Украину, стремящуюся попасть в НАТО, а также на поднявших оружие против России бойцов, которые придерживаются ультраправых и даже неонацистских взглядов. Newsweekсообщал о присутствии этих групп, в том числе и батальона "Азов", в составе Национальной гвардии Украины.

И хотя США ввели санкции против российских военных, Антонов уверяет, что цель Москвы — военные объекты.

"Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что российским высокоточным оружием уничтожают только военные объекты, — сказал Антонов. — На данный момент украинским мирным жителям угрожают только вооружённые формирования украинских националистов".

"Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, — сказал посол, — они прячутся за женщинами и детьми, чтобы было как можно больше жертв среди мирного населения".

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Антонов призвал американские СМИ объективно освещать тему.

"Мы надеемся, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять независимую оценку", — сказал Антонов.

Он также выразил скорбь по погибшим, особенно тем, кто погиб в ракетном обстреле в Донецке.

"Российские дипломаты скорбят по погибшим, — заявил Антонов. — Нет никакого оправдания тем, кто совершил ракетный удар по центру Донецка. Мы должны найти этих нелюдей и наказать. Мы сочувствуем родственникам и друзьям жертв. Нашу скорбь не передать словами".

Том О’Коннор (Tom O'Connor)