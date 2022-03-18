Президент Болгарии оказывает услугу России

Эмил Соколов: представление Румена Радева о нейтралитете – услуга России (Факти, Болгария)

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что "болгарские самолеты с болгарскими экипажами должны охранять воздушное пространство" страны, сообщают "Факти". В этих словах политолог Эмил Соколов увидел попытку Радева служить интересам России, предательство и призыв провести между НАТО и Болгарией разделительную линию.

Факти: "Болгарские самолеты с болгарскими экипажами должны охранять воздушное пространство Болгарии". Господин Соколов, как вы считаете – заявление президента Румена Радева характеризует его как патриота или же говорит о его попытках служить интересам России?

Эмил Соколов: Слова президента как бы обернуты в патриотичную упаковку. Проблема в том, что президент как пилот, на протяжении многих лет связанный с военной авиацией, не может не знать, что Болгария не способна в одиночку защитить свое небо или, по крайней мере, не сможет делать это хорошо. У нас на это нет даже технических средств. И если президент осознает, что нам нужна поддержка и помощь партнеров, это тревожный звоночек. К чему тогда все эти разговоры о том, что мы сами должны со всем справляться. Это все очень напоминает риторику Стефана Янева (бывший министр обороны Болгарии), его слова о том, что Болгарию должен защищать болгарский батальон, состоящий из болгарских солдат.

Подобная риторика проводит невидимую разделительную линию между Болгарией и НАТО, как будто Болгария не входит в НАТО, как будто войска НАТО не войска в том числе Болгарии, как будто войска НАТО не охраняют Болгарию. Как будто НАТО – это военная сила, которую мы должны избегать и сохранять нейтралитет, чтобы не злить Россию. Иными словами, президент Радев, его окружение и часть военной элиты, генералитета, прикрываясь притворным патриотизмом и словами о нейтралитете, которые в теории звучат справедливо, на практике призывают к сокращению [присутствия НАТО в Болгарии], призывают Болгарию никак не противостоять России, призывают Болгарию и дальше находиться в зависимости от России. Вот, что стоит за этими словами.

Румен Радев, Стефан Янев и генералы – люди неглупые, осведомленные и адекватные. Они прекрасно понимают, что делают. Для Болгарии слова о нейтралитете – переход на сторону России. Разговоры о болгарском нейтралитете, о том, что Болгария не будет просить помощи у НАТО и посылать оружие на Украину – из этого складывается представление Румена Радева о нейтралитете, удовлетворяющее Россию, но не удовлетворяющее Болгарию и болгарский национальный интерес, как бы патриотично, высокопарно и привлекательно оно ни звучало.

– Вы упомянули Стефана Янева, недавно покинувшего пост министра обороны. Янев остается опасным?

- Лично я вижу в Стефане Яневе серьезнейшую угрозу демократии. Проблема не в Стефане Яневе как человеке, а в Стефане Яневе как политике, особенно в его недавних политических выступлениях. Наблюдается тревожная тенденция: он не называет вещи своими именами и не просто пропагандирует, а вводит в заблуждение и манипулирует общественным мнением. Наверняка в будущем он создаст партию и преподнесет ее в патриотичной обертке вроде "давайте проявлять умеренность, давайте не будем занимать чью-то сторону, давайте выслушаем обе точки зрения". Партия Янева будет партией людей, оценивающих все самостоятельно. Может так ее и назвать – "Каждый оценивает сам".

Это будет очередная партия, использующая довольно нелепые аргументы и проводящая пророссийскую линию в болгарской политике. По всей вероятности, он лишит партию "Возрождение" электората – в следующий парламент она может не пройти, а у Янева будет намного больше 4%. Возьмет голоса от "Возрождение" и Болгарской социалистической партии (БСП), станет своеобразной дубинкой против премьер-министра Кирила Петкова, пытавшегося эмансипироваться от Радева.

– Петкову удалась эмансипация?

– Я бы не сказал, что удалась, он еще в процессе, до полной эмансипации еще далеко. Признаком настоящей эмансипации была бы отправка на Украину военной помощи - хотя бы бронежилетов и касок. Тогда уже можно было бы говорить о некоторой эмансипации Кирила Петкова – причем не только от Румена Радева, но и от БСП.

На уровне риторики у Кирила Петкова все хорошо, но не когда дело доходит до конкретных действий (например, Болгарии нужно отказаться от ремонта МиГов в России – решение перекладывается на Народное Собрание, Болгарии надо отправить военную помощь Украине – Болгария голосует так, что бюджетные деньги уходят на российский ВПК). Это видно даже по отношению к беженцам: Болгария (не люди – государство) не справляется. Самоорганизация и благотворительные инициативы граждан заслуживают похвалы.

– Вы уже упомянули БСП. Нинова, министр и вице-премьер, продолжает с гордостью говорить, что мы не отправили на Украину ни одного бронежилета. Можно ли сломить БСП?

– В данный момент БСП принимает все решения единолично. И хотя официально есть коалиции трех партий (БСП, "Есть такой народ", "Демократическая Болгария"), мы не видим, чтобы правящее большинство из "Продолжаем перемены" (партия премьер-министра) и "Демократическая Болгария" оказывало серьезное сопротивление БСП. Подозреваю, что "Есть такой народ" поддерживает БСП в ее попытках шантажировать правительство и мешать ему эффективно помогать Украине и беженцам. (…)

– Думаете, нас ждут новые выборы?

– На данный момент я так не считаю, разве что случится какой-нибудь невероятный коррупционный скандал или ценовой кризис совершенно выйдет из-под контроля. (…)

– Министр обороны США Ллойд Остин посетит Болгарию – что знаменует собой этот визит?

– Думаю, США, как и Европу, тревожат слова о нейтралитете Болгарии и нежелании Болгарии активно участвовать в инициативах НАТО – особенно когда эти слова исходят от президента Румена Радева и не встречают достаточного противодействия от Кирила Петкова.

Думаю, именно это странам стоит обсудить. Аргумент, что если Болгария будет нейтральной, то сможет отстаивать свои интересы, абсолютно несостоятелен. На самом деле мы сейчас наблюдаем обратное - у нас нет средств для самообороны, это более чем очевидно, и наш отказ от поддержки и защиты со стороны НАТО делает практически невозможным для Болгарии отстаивание своих интересов и активное участие в жизни Европейского союза. Это не может не вызывать беспокойства у наших партнеров - в Евросоюзе, в США и в НАТО.

ГЕРБ (партия бывшего премьер-министра Болгарии Борисова) не терпится сказать: "Если бы у власти были мы, этого бы не произошло". Правда в том, что болгарским политикам очень сложно решать любую проблему, связанную с Россией – часть общества настроена пророссийски. Нельзя забывать, что правительство Борисова долгое время служило энергетическим интересам России, из-за чего теперь Болгарии приходится бороться со своей энергетической зависимостью от России. Это очень затрудняет эмансипацию и занятие более твердой позиции. Возможность экономического рэкета со стороны России делает любое правительство Болгарии нестабильным.

– Несмотря на все, что сделала партия ГЕРБ, включая строительство "Турецкого потока", поставившего нас в энергетическую зависимость, вы думаете, что Борисов сможет обмануть народ и вновь прийти к власти?

– Конечно. Доказано, что ГЕРБ – гибридная партия, притворяющаяся евроатлантической, но по факту обслуживающая интересы России. Аналогичную партию сейчас создает и Стефан Янев – левоцентристская и патриотичная оболочка, за которой скрывается русофильская сущность. Партия Янева будет большим русофилом, чем ГЕРБ, хотя обе партии нельзя недооценивать.

Велика опасность, что на следующих выборах нам придется выбирать между двумя русскими гибридами – между "чуть более европейским" и откровенно "красным". (…)

Суть этих политических организаций в том, чтобы ставить интересы России выше интересов Болгарии. Организации такого рода паразитируют на страхах и неуверенности людей и особенно активизируются в условиях нестабильности и экономического кризиса.

Илияна Маринкова