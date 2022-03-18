Роскосмос после выхода ЕКА из ExoMars решил самостоятельно запустить миссию

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в сентябре совместная российско-европейская миссия на Марс отменена

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскосмос самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс после отказа Европейского космического агентства (ЕКА) от участия в проекте ExoMars . Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

"Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса показал письмо руководителя Европейского космического агентства Жозефа Ашбахера, в котором сказано, что европейцы выходят из проекта ExoMars. "На самом деле очень горькое для всех энтузиастов космоса событие. Это означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс отменена. Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут", - подчеркнул Рогозин.

Ранее в ЕКА сообщили, что Совет управляющих Европейского космического агентства считает невозможным в нынешних условиях продолжать сотрудничество в рамках российско-европейской миссии ExoMars. Как уточнили в организации, соответствующее решение было принято единогласно на заседании Совета управляющих в Париже. Ранее ЕКА заявило, что считает маловероятным запуск миссии ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

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