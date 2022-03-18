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Военное обозрение

Британия размещает новую систему ПВО Sky Sabre рядом с границей Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания размещает рядом с границей Украины новую систему ПВО Sky Sabre, решение принято после переговоров с польским Минобороны. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Британия перебрасывает в Польшу систему ПВО Sky Sabre, а также около ста военнослужащих, которые будут обеспечивать охрану и обслуживание системы. Как заявил Уоллес, Sky Sabre должна будет обеспечить безопасность польского воздушного пространства. По его словам, система новейшая и только недавно была принята на вооружение. Других подробностей пока нет.

Новая система ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) была принята на вооружение британской армии в декабре прошлого года, она призвана заменить стоящие с 1971 года зенитные комплексы Rapier.

В состав одного комплекса входят мобильные пусковые установки с 8 или 12 ракетами, РЛС обнаружения и целеуказания и модульная интегрированная система управления ПВО/ПРО MIC4AD. Все средства ЗРК выполнены на шасси MAN SV NH60 (8×8). Новые зенитные ракеты САММ способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения. Согласно информации из открытых источников, РЛС обнаружения и целеуказания Giraffe ЗРК Sky Sabre способна обнаружить цели на расстоянии до 120 км, ЗУР САММ поражает цели на высоте от 1 до 25 км.

Ранее сообщалось, что основная задача новой системы ПВО - борьба с новейшими российскими истребителями, включая пятое поколение, т.е. Су-57. Как заявил в декабре все тот же Бен Уоллес, новые ЗРК Sky Sabre способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со сверхзвуковой скоростью.

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