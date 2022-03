Почему «невидимые» самолеты видны на радарах и зачем тогда весь этот «стелс»

Вокруг термина «стелс» накопилось огромное количество мифов, имеющих очень слабую связь с реальностью. Naked Science разбирается, что такое невидимые самолеты и правда ли они незаметны для радаров.

В июле 2018 года местоположение истребителя-бомбардировщика F-35I Adir («Локхид-Мартин» F–35 «Молния II»), который выполнял боевое патрулирование неба над Израилем, несколько десятков минут отображалось в сервисе для отслеживания полетов. Этот инцидент наделал много шума в свое время: малозаметный военный самолет пятого поколения оказался виден в абсолютно «гражданском» приложении — неужели это и есть хваленый «стелс»? Однако поклонники авиации знают, что появление «самолетов-невидимок» на сервисах типа Flightradar не является чем-то из ряда вон выходящим.

Во время полетов в мирное время военные часто включают такие же транспондеры ADS-B, как и гражданские борта. Это сильно упрощает навигацию и повышает безопасность в районах с оживленным воздушным движением. Тем не менее, ничто не мешает военным летательным аппаратам передавать искаженные или вовсе поддельные данные на открытых частотах. Это, конечно, осуждается, так как в некоторых случаях может привести к катастрофическим инцидентам. Но искажение данных — вовсе не малозаметность.

Гражданские радары не могут увидеть «стелс» с выключенным транспондером, но есть же военные РЛС — что с ними? Какова для них разница между обычным самолетом и «невидимкой», или они его тоже не замечают? Если кратко, то можно ответить, что видят, но не всегда — то есть скорее плохо и только вблизи.

Иными словами, невидимость самолета достижима только в теории, да и то лишь в очень ограниченном диапазоне излучений. Современный комплекс технологий, объединяемых неофициальным термином «стелс», направлен на радикальное снижение заметности техники. Главная идея: сделать так, чтобы противник заметил нас уже после того, как мы приблизились на расстояние удара.

Достигается это путем множества сложных технических решений, трюков и особенностей тактики применения. Чтобы объяснить, как это происходит, придется немного погрузиться в азы радиолокации и воздушной навигации.

Вне зависимости от того, какими методами мы пользуемся — визуальными в диапазоне видимого света, в инфракрасном диапазоне или с помощью радиолокации, — задачи диспетчеров, летчиков или операторов ПВО делятся на два класса: поиск и идентификация. Чтобы найти объект где-либо (в нашем случае речь идет о воздухе, конечно), можно воспользоваться испускаемым им или отраженным от него излучением. В последнем случае также разделяют излучение, исходящее от стороннего источника, и излучение, которое было специально направлено на искомый летательный аппарат.

Источник изображения: War Office official photographer, Dallinson G W (Lieut), Imperial War Museum

Проще всего это демонстрируется на бытовых примерах. Когда мы видим в небе самолет, глаз получает отраженный от него свет солнца (или другого источника — например, Луны или прожектора). Ночью помощь светила отсутствует, так что во избежание столкновений на крыльях и хвостовом оперении любого воздушного судна обязательно должны быть проблесковые огни. Во времена, когда радаров еще не было, их заменяли поисковые прожекторы ПВО — их свет, отраженный от фюзеляжей вражеских самолетов, хорошо видели наводчики зениток.

Самолеты с поршневыми двигателями при некотором везении обнаруживали и с помощью акустических пеленгаторов. Фактически это были локаторы с большими раструбами, роль приемника в которых играли обычные человеческие уши либо простые электронно-механические приспособления. С появлением реактивной авиации их эффективность сошла на нет: предупреждение стало приходить слишком поздно.

После изобретения радаров принципиально ничего не изменилось — лишь расстояния обнаружения стали больше. Но и самолеты стали летать быстрее. К тому же оказалось, что у разных диапазонов длин волн могут быть сильно отличающиеся сферы применения. Например, коротковолновые радары дают высокое разрешение и помогают очень точно определить траекторию, а также скорость полета даже артиллерийского снаряда. Но их радиус работы очень невелик — атмосфера эффективно поглощает такое излучение. В свою очередь, длинноволновые радары позволяют видеть на сотни километров вокруг, но «картинка» получается весьма неточной.

С идентификацией летательных аппаратов всё гораздо сложнее. Еще долгое время после Второй мировой войны все расчеты ПВО назубок учили силуэты самолетов вероятного противника. При визуальном обнаружении это позволяло быстро и довольно точно определить, что за борт летит. Хотя от ошибок все равно никто не был застрахован. С радиоволнами никакого привычного изображения нет — в лучшем случае, примерные размеры, скорость и направление движения.

Для гражданских РЛС ситуацию спасает транспондер самолета. Ответчик постоянно передает ряд параметров воздушного судна: идентификатор, скорость и высоту, а в более поздних системах и точные координаты. Но когда его нет, все становится очень непросто.

Поначалу операторы радиолокаторов, а затем и специальные вычислительные комплексы по ряду базовых характеристик обнаруженной цели быстро ее определяли в основные классы. Например, если объект летит со сверхзвуковой скоростью, не маневрирует и плавно снижается — это, скорее всего, ракета. Если же он двигается на постоянной высоте, изменяет курс и поддерживает дозвуковую скорость, почти наверняка это самолет. Однако для точной идентификации объекта требовалось что-то более однозначное.

Источник изображения: US Department of Defence

Еще в середине XX века физики обнаружили, что количество отражаемых радиоволн слабо зависит от размеров самолета. Яркий пример — стратегические бомбардировщики 1950-х. Британский Avro Vulcan и советский Ту-95 впервые взлетели примерно одновременно, и ни о каком «стелсе» тогда и речи еще не шло. Но на экранах радаров тех лет отечественный самолет «светился», будто новогодняя елка, а его конкурент из Туманного Альбиона был практически незаметен. При том, что Vulcan меньше всего на 40%, если смотреть на размах крыла и длину фюзеляжа.

Отдельная история — используемые материалы. С 1941 по 1953 годы британские Королевские ВВС эксплуатировали «Де Хэвилленд DH.98 «Москито». Этот ночной истребитель-бомбардировщик был почти полностью построен из дерева, фанеры и текстильного полотна, что делало его практически незаметным для радаров того времени. Правда, построить малозаметный реактивный самолет из фанеры и тряпок не получится, слишком уж велики нагрузки на конструкцию.

Когда разрешающая способность радиолокационной техники дошла до определенного уровня, выяснилось, что у каждого типа летательных аппаратов «картина» отраженного радиосигнала своя, уникальная. Так появился «квест» для разведок всего мира: охотиться за РЛС-сигнатурами, то есть характерными для каждой модели самолета диаграммами отраженных радиолучей. Снимая своеобразные отпечатки с самолетов вероятного противника путем облучения их радарами с разных ракурсов, можно было собрать настоящую «картотеку». Потом такие «слепки» загружались в компьютеры РЛС, и отличать истребители от бомбардировщиков или ракет стало гораздо проще.

Почти всегда в контексте малой радиолокационной заметности возникает данная аббревиатура. Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) является одной из ключевых характеристик любого современного военного самолета. Ее физический смысл упрощенно можно понять следующим образом: ЭПР истребителя, равная одному квадратному метру, означает, что он отражает столько волн определенной длины, сколько и непрозрачная для них поверхность размерами метр на метр, установленная под прямым углом к излучателю.

Как наглядно показал вышеописанный пример со стратегическими бомбардировщиками, размер самолета не связан с ЭПР напрямую. Момент, когда к инженерам и ученым пришло понимание этого факта, можно считать днем рождения концепции «стелс» в современном понимании. Долгие годы ушли на создание необходимых физических моделей и проведение расчетов. В результате военные, как в плохом анекдоте, получили две новости — хорошую и плохую.

Первая заключалась в том, что самолет можно сделать практически незаметным для большинства существующих радаров. А вот воплощение этих теоретических наработок превращалось в очень сложную и дорогую задачу. К тому же в то время, более полувека назад, не существовало достаточно мощных компьютеров и необходимых материалов. Поэтому пришлось изрядно поэкспериментировать.

Источник изображения: Griffis Institute, The U.S. National Archives

Источник изображения: The Howland Company, Randy Crites, Lockheed Martin

Вопреки расхожему мнению, легендарный самолет-разведчик SR-71 не был «стелсом», но это не означает, что при его создании не задумывались о малой радиолокационной заметности. Часть поверхностей этой уникальной в своем роде машины покрывалась специальными радиопоглощающими материалами. А под обшивкой многие элементы конструкции проектировались так, чтобы вызвать переотражение радиоволн и их взаимное затухание.

В открытых источниках нет точных данных, насколько это помогало снизить радиус обнаружения «Черного дрозда». Хотя опыт советских войск ПВО показывал, что SR-71 является сложной в отслеживании целью, вызвано это было не его малой заметностью. Разведчик получалось «вести» с помощью радара только вручную, поскольку на его борту были мощные средства радиоэлектронной борьбы. Автоматика советских РЛС 1970-х и 1980-х годов не позволяла эффективно отсеивать помехи.

Первым настоящим «стелсом» был не менее легендарный Lockheed F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»). При создании этого ударного самолета впервые были применены все известные на тот момент технологии снижения заметности:

Про обусловленные такой конструкцией самолета проблемы уже написаны миллионы страниц, так что упомянем их вкратце. «Летающее крыло» — крайне нестабильная аэродинамически схема, из-за чего пришлось применять продвинутую электродистанционную систему управления. Так как собственная РЛС самолета является мощным демаскирующим элементом, у F-117 не было радара на борту. Поэтому вооружение он мог применять только с лазерным наведением или по внешнему целеуказанию.

Наконец, дополнительные средства самозащиты — отстреливаемые контрмеры («ловушки») и станции РЭБ, — совместить с малой заметностью не удалось. Поэтому единственное, на что мог рассчитывать пилот при срабатывании оповещения об атаке — это на свое мастерство при выполнении маневра уклонения, да еще на то, что из-за «стелс-технологии» летящая к нему ракета сама потеряет цель.

С развитием вычислительной техники, материаловедения и на фоне общего прогресса в авиации концепцию малой заметности удалось совместить практически с любыми требованиями к военному самолету. После в целом довольно успешного «Ночного ястреба» появились совершенно фантастические машины. Пусть и безумно дорогой, но Northrop Grumman B-2 Spirit показал, что стратегический бомбардировщик с огромным радиусом действия также может быть практически невидимым для радаров — и при этом обладать полным функционалом, соответствующим своему назначению.

А появление Lockheed/Boeing F-22 Raptor стало наглядной демонстрацией возможности применения «стелс-технологии» на истребителях. Несомненно, более современные малозаметные летательные аппараты создаются с применением еще более совершенных технических уловок. В соплах двигателей появились специальные радар-блокеры. Эти детали снижают заметность самолета еще и сзади, прикрывая лопатки турбин, которые невозможно покрыть радиопоглощающим материалом.

В XXI веке трудно представить разработку нового военного самолета без использования элементов «стелс». Да, вопреки расхожему мнению, эта технология не обеспечивает полную «невидимость» . Но истребители заказывают и не обыватели — военные прекрасно понимают цену каждого лишнего километра, который самолет пролетит, будучи необнаруженным. К тому же любая новая технология позволяет придумывать новую тактику применения или совершенствовать существующие.

Второй участник конкурса Advanced Tactical Fighter (ATF) — Northrop/McDonnell Douglas YF-23. Если бы победил этот прототип, вместо F-22 американские ВВС получили бы F-23

Источник изображения: U.S. Air Force, USAF Edwards AFB, National Museum of the USAF