Политика (Сербия): терпеть фашизм категорически нельзя

Запад давно пестовал эмигрантские фашистские и коллаборационистские группы и организации в Европе, чтобы ими можно было воспользоваться в удобный момент, пишет старший советник МИДа Сербии Владимир Кршлянин в статье издания "Политика". НАТО уничтожила Югославию в 1999 году, а теперь жертвой фашизма стала Украина. Но Россия не будет терпеть это.

В 2004 году я договаривался о выступлении в качестве свидетеля защиты Слободана Милошевича в Гааге с адмиралом Элмаром Шмелингом, главой контрразведки Бундесвера в 1982 — 1983 годах (в этом качестве он каждую неделю участвовал во встречах глав всех спецслужб с канцлером и поэтому знает подоплеку западной политики). Я спросил его тогда, как получилось, что в начале 90-х произошел такой крутой поворот в политике Запада в отношении Югославии, с которой Запад тогда поддерживал прекрасные отношения?

Элмар объяснил мне, что эти "прекрасные отношения" существовали только на видимом политическом уровне, а на уровне спецслужб и войны с использованием специальных методов эти отношения мало чем отличались от отношения к странам Восточного блока. Более того, на Западе пестовались эмигрантские фашистские и коллаборационистские группы и организации из этих стран, чтобы ими можно было воспользоваться в удобный момент.

Оставив службу в 1990 году с искренним убеждением, что участие в подобной англо-американской политике не в интересах Германии, Элмар стал известным антивоенным активистом и борцом с западным милитаризмом и агрессивной политикой НАТО. У себя в стране он лишился пенсии и всех привилегий. Его осуждали и высмеивали. Он умер первого марта прошлого года вдали от суеты.

Он так и не дал свидетельские показания в Гааге, поскольку 11 марта 2006 года Милошевич умер в тюрьме, а Россия отказалась поверить сообщению трибунала о его смерти.

Но фашисты, террористы и исламские экстремисты, несомненно, под покровительством НАТО приложили руку к развалу Югославии и войнам в бывших советских республиках.

Современная Европа и нынешнее международное право существуют благодаря победе над фашизмом, самый большой вклад в которую внесла Россия, да и Сербия сыграла значительную роль.

Поэтому мы не терпим фашизма и нацизма. И мы считаем, что так должно быть во всем мире.

На сербскую борьбу с фашизмом НАТО ответила преступлением против мира — агрессией 1999 года, единственной войной, которую НАТО вела за свою историю, и самым страшным (ненаказанным) преступлением против Европы после Второй мировой войны.

Сербия устояла под ударом вооруженной агрессии НАТО и его фашистских пособников, но на 12 лет ее поглотила цветная революция, то есть гибридная военная операция НАТО. Так был уничтожена единственный очаг сопротивления в Восточной Европе, и вскоре НАТО расширилась во всех оставшихся странах, активизировав подрывную деятельность в бывших советских республиках.

Все американские президенты с 1950 по 1990 годы в начале правления ритуально заявляли: "США гарантируют независимость Югославии". А потом эти слова просто испарились и появились аналогичные: "США гарантируют независимость Украины". О том, что Украина — самая большая бомба замедленного действия в "натовской Европе", было известно с самого начала. Но из-за ее размеров и последствий, которые Запад не в состоянии контролировать, я надеялся, да и не только я, что она никогда не взорвется.

Тем не менее это случилось в 2014 году, вероятно, как отчаянный ответ на стратегический поворот, который произошел в мире ввиду подъема России и Китая. После кровавой цветной революции в присутствии Виктории Нуланд, к власти на Украине пришли фашисты. Россия на протяжении восьми лет терпеливо пыталась предотвратить худшее, а Запад закрывал глаза, и фашисты убили 14 тысяч мирных жителей.

Сейчас у власти в Вашингтоне стоит та же команда, что и в 2014 году. США и НАТО отказываются от серьезных переговоров о гарантиях безопасности. Из-за постоянно растущего присутствия США и НАТО на Украине, отправки туда оружия, медиа-кампании Запада против России и угрозы захвата Донбасса по "хорватскому сценарию", а также из-за угрозы получения Украиной ядерного оружия Россия была вынуждена начать специальную военную операцию с двумя целями: демилитаризация и денацификация Украины.

Таким образом, Украина пала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Причем с таким же ожидаемым безграничным лицемерием. Фашисты, которые убивают сербов и русских, — "борцы за свободу", а сербы и русские, которые обороняются от фашистов, — "агрессоры" и "чудовища". НАТО же — "благонамеренный оборонный союз", который осуществляет "гуманитарные интервенции".

НАТО подняла огромную шумиху, и против России ввели жестокие санкции. Так же было в 90-х с сербами. Правда, сейчас все это достигло небывалых масштабов и вылилось в истерию. Ведь НАТО знает, что не может победить русских, и что уже появился Новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия. В этом мире нет места фашизму, терроризму и цветным революциям. Справедливая многополярная система. Сообщество общей судьбы человечества. Мир сотрудничества, а не конфронтации.

Владимир Кршлянин