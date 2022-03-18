Российские военные провели учения с С-400 под Калининградом

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Балтийский флот провел учения с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению налета авиации "противника", сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Боевые расчеты соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. (...) Самолеты условного противника были успешно уничтожены залпом ракет ЗРС С-400 "Триумф" - боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что прикрытие позиций С-400 обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".

"Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей. В роли воздушного противника выступили самолеты Су-27, Су-24 и Су-30СМ морской авиации флота", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба флота, в ходе учения условный противник наносил авиаудары с плотностью до четырех целей в минуту. Кроме того, обстановка осложнялась применением средств радиоэлектронной борьбы.

"Военнослужащие соединения ПВО Балтфлота несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Федерации на западных рубежах с использованием зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - заявили в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" (разработчик и производитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.