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Интерфакс-АВН

Системы С-400 Балтфлота "отразили" авиаудар на учении под Калининградом

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Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / отдел информационного обеспечения Балтийского региона

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Балтийский флот провел учения с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф" по отражению налета авиации "противника", сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"Боевые расчеты соединения противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. (...) Самолеты условного противника были успешно уничтожены залпом ракет ЗРС С-400 "Триумф" - боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что прикрытие позиций С-400 обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".

"Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей. В роли воздушного противника выступили самолеты Су-27, Су-24 и Су-30СМ морской авиации флота", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба флота, в ходе учения условный противник наносил авиаудары с плотностью до четырех целей в минуту. Кроме того, обстановка осложнялась применением средств радиоэлектронной борьбы.

"Военнослужащие соединения ПВО Балтфлота несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Федерации на западных рубежах с использованием зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - заявили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Су-24
Су-27
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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