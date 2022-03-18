Президент Белоруссии: Наши военные совместно с российскими перехватили две ракеты «Точка-У» в белорусском воздушном пространстве

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Президент Белоруссии сделал заявление о том, что белорусская территория была атакована украинскими вооружёнными формированиями. Для нейтрализации угрозы были применении средства противовоздушной-противоракетной обороны.

По словам Александра Лукашенко, в последнее время участились случаи ракетных пусков, совершаемых украинскими войсками. Так, в воздушном пространстве Республики Беларусь были перехвачены две тактические ракеты «Точка-У».

Президент РБ, давая интервью японским журналистам, заявил о том, что если провокации в виде ракетных обстрелов будут продолжаться, то белорусская сторона готова дать ответ. По словам Лукашенко он будет соразмерным, жёстким.

Лукашенко:

Вполне очевидно, что, совершая ракетные обстрелы, украинские войска предпринимают меры для того, чтобы втянуть нас в этот конфликт. Вот, нашими военными совместно с российскими коллегами ракета «Точка-У» была перехвачена у нас над рекой Припять.

Лукашенко отметил, что украинские войска осуществляли пуск ночью.

Ранее украинская сторона обвинила власти Беларуси в предоставлении России территории для военных действий против Украины. А после обвинения свелись уже к тому, что в Киевской области якобы в операции участвуют и белорусские силовики. Лукашенко назвал заявления об участии белорусских военных в боевых действиях на Украине ложью.

Лукашенко в интервью японским журналистам:

Ни один белорусский солдат на территории Украины не воюет.