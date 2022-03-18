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Военное обозрение

В Китае напомнили генсеку НАТО, кто разбомбил китайское посольство в Белграде

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Источник изображения: topwar.ru

Китай отреагировал на призыв генсека НАТО "осудить" действия России на Украине заявив, что не нуждается в указаниях тех, кто нанес удар по китайскому посольству в Белграде. Соответствующее заявление размещено на сайте миссии КНР при ЕС.

В НАТО попытались в очередной раз заставить Китай осудить действия России на Украине, подвергнув позицию Пекина по событиям на Украине критике. Обвинения в адрес КНР прозвучали от генсека альянса Йенса Столтенберга, но можно утверждать, что он довел до китайской стороны позицию своих хозяев из США.

В Китае попытка Запада навязать свою политику была воспринята "в штыки". В миссии КНР при ЕС прямо заявили, что НАТО не является той организацией, от которой Пекин ожидал бы советов как себя вести. Китайцы подчеркнули, что альянс сам является нарушителем международного права и в Пекине не забудут бомбардировки Югославии.

Китайский народ способен полностью разделить боль и страдания других стран, потому что мы никогда не забудем, кто бомбил наше посольство в Югославии. И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права

- говорится в заявлении.

Кроме того, Китай подтвердил, что не поддерживает антироссийских санкций, выступает против них и будет защищать интересы национальных предприятий. Кроме того, КНР продолжит на регулярной основе сотрудничать с Россией в сфере экономики. несмотря на угрозы США.

Мы будем взаимодействовать в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды

- заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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