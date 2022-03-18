Нужно сказать Зеленскому "нет". Он все время лжет

The American Conservative (США): нужно сказать Владимиру Зеленскому "нет"

В своем обращении к конгрессу США в среду президент Украины Владимир Зеленский пустил в ход все средства пропаганды, пишет The American Conservative. Однако вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, его требования лишь усугубят ситуацию, прогнозирует автор статьи.

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, обратившись с отчаянным призывом предоставить Украине помощь. Однако вместо того, чтобы спасти человеческие жизни, некоторые его требования лишь усугубят ситуацию. Поэтому в ответ на требования Зеленского Конгресс США должен сказать "нет".

Я полагаю, вполне естественно, что лидер страны использует все имеющиеся в его распоряжении средства и обращается со всевозможными призывами, чтобы получить помощь, в которой, с его точки зрения, нуждается его страна. В своем выступлении он попросил Конгресс "вспомнить о национальном мемориале на горе Рашмор". "Лица ваших выдающихся президентов, которые заложили основы Соединенных Штатов Америки <…> Демократия, независимость, свобода и забота о каждом <…> Леди и джентльмены, американцы, в вашей великой истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев, понять нас сейчас, когда мы в вас нуждаемся".

Конечно, русские активно занимаются распространением пропаганды, но Запад уже научился не доверять тому, что исходит от Кремля. Однако Запад пока не научился с недоверием относиться к пропаганде, распространяемой украинской стороной, – пропаганде, которую Зеленский и украинское правительство тоже используют на полную катушку. "Призрак Киева", рассказы о том, что русские пытаются повредить защиту ядерных реакторов Запорожской АЭС и Чернобыльской АЭС, – это примеры того, как украинцы умеют лгать – или как минимум сильно преувеличивать факты – в надежде вызвать у Запада эмоциональный отклик и вынудить его предоставить Украине новую порцию помощи.

В своем выступлении Зеленский также упомянул знаменитую речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта", однако не для того, чтобы призвать к восстановлению мира и гармонии, а для того, чтобы попросить Соединенные Штаты создать бесполетную зону, увеличить объемы военной помощи. "У меня есть мечта. У меня есть потребность. Мне нужно защитить наше небо. Мне нужна ваша помощь, что означает точно то же самое, что вы чувствуете, когда слышите слова „У меня есть мечта”".

"Разве это большая просьба? Создать над Украиной бесполетную зону. Гуманитарную бесполетную зону. Разве это слишком большая просьба?" – заявил Зеленский, прежде чем начать цитировать Мартина Лютера Кинга.

Я уже много писал о том, почему создание бесполетной зоны над Украиной – это совершенно неразумный шаг, который с большой вероятностью может привести к полномасштабному противостоянию между НАТО и Россией. Зеленский либо думает, что потеря парочки пилотов НАТО не повлечет за собой применение Статьи 5 Устава НАТО, либо уже уверен, что полномасштабное противостояние между НАТО и Россией – это единственный способ, с помощью которого Украина может вернуть себе потерянные территории. В обоих случаях украинский лидер, скорее всего, ошибается.

Зеленский продолжил: "Если это [создание бесполетной зоны] слишком много, и мы не имеем права просить об этом, вот вам альтернатива: вы знаете, какие оборонительные системы нам необходимы. Вы знаете, сколько всего зависит от способности применять самолеты для защиты нашего народа, нашей свободы. Самолеты, которые могут помочь Украине, помочь Европе. Мы знаем, что они существуют и что у вас они есть. Но они не в украинском небе". Единственная проблема заключается в том, что в американских ангарах их тоже нет, если Зеленский намекает, что Соединенные Штаты должны предоставить ему дополнительные МиГ-29.

Ранее Польша и Соединенные Штаты не сумели согласовать сделку, в рамках которой Украина могла бы получить часть польских МиГ-29, а Соединенные Штаты, в свою очередь, заменили бы эти МиГ-29 на F-16. Если бы эта сделка воплотилась в жизнь, это, скорее всего, лишь увеличило бы масштабы проблемы, поскольку Министерство обороны России уже предупредило, что, если некие страны предоставят Украине истребители или доступ к своим аэродромам, это будет расценено "как участие этих стран в вооруженном конфликте". Более того, учитывая господство России в воздухе и расположение ее противовоздушных средств, предоставление дополнительных МиГ-29 Украине вряд ли обеспечит ее каким-то долгосрочным преимуществом. И очень скоро Украина начнет просить новую порцию самолетов.

То есть альтернативное предложение Зеленского так же нереализуемо, как и его первая просьба.

В конце своего выступления Зеленский перешел на английский язык и обратился напрямую к президенту Байдену: "Вы лидер этой страны, вашей великой страны. Я желаю вам стать лидером мира. Быть лидером мира – значит быть лидером за мир".

Я тоже надеюсь, что Байден – это лидер, который выступает за мир. Именно поэтому ни президент, ни Конгресс США не должны давать Зеленскому то, что он просит.

Брэдли Девлин (Bradley Devlin)