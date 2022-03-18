Войти
ЦАМТО

Подразделения ВДВ России приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области

142
0
0
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

ЦАМТО, 17 марта. Подразделения ВДВ России, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области.

Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты.

Основная задача военнослужащих на блокпостах – обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей, проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, а также досмотр перевозимых грузов.

Особое внимание уделяется выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, которые под видом мирных жителей и, используя гражданские автомобили, совершают нападения на мирных граждан, желающих покинуть Киев и другие населенные пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
21.10.2021
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства
06.09.2016
Минобороны России закупает лицензии на систему мониторинга СМИ и блогов
10.03.2015
Ан-70 полетит мимо России в Иран
06.01.2014
Кремль манит "Русланом": главные сложности на пути возрождения Ан-124
24.08.2009
"Летать на Ан-70 легко"
13.09.2007
Московский "Салют" готовит к отправке на нижегородский авиазавод "Сокол" два двигателя для опытного учебно-боевого самолета Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов