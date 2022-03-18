Подразделения ВДВ России приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области

Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.

ЦАМТО, 17 марта. Подразделения ВДВ России, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, приступили к несению службы на блокпостах, обеспечению безопасности прохождения воинских колонн и передвижения по дорогам общего пользования жителей населенных пунктов в Киевской области.

Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты.

Основная задача военнослужащих на блокпостах – обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей, проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, а также досмотр перевозимых грузов.

Особое внимание уделяется выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, которые под видом мирных жителей и, используя гражданские автомобили, совершают нападения на мирных граждан, желающих покинуть Киев и другие населенные пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.