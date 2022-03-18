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ЦАМТО

ВС Франции получили две партии легких тактических многоцелевых машин VT4

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 17 марта. Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции объявила о получении от французской компании Arquus двух партий легких небронированных тактических многоцелевых машин (VLTP) с колесной формулой 4x4.

Две партии техники в версии машины управления и связи (всего 100 ед.) в ближайшее время должны поступить на вооружение 44 подразделений СВ Франции. Всего в 2022 году ВС Франции планируется поставить 1134 машины VT4.

Как сообщал ЦАМТО, долгосрочный контракт, подписанный Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции (Directorate General of Armaments – DGA) с Renault Trucks Defense в конце 2016 года, предусматривает приобретение до 4380 автомобилей VLTP NP (vehicules legers tactiques polyvalents non proteges). При подписании базового соглашения компании был предоставлен начальный заказ на поставку СВ Франции 1000 автомашин V4. Производство началось в декабре 2017 года на предприятии компании в Сен-Назере. Первая партия VT4 была передана СВ Франции в октябре 2018 года. В сентябре 2018 года DGA заключила с Arquus второй контракт на поставку 1200 машин VT4. К концу 2021 года ВС Франции было поставлено 3000 ед. VT4.

"Закон о военных программах на 2019-2025 гг." (Military Planning Act 2014-2019) предусматривает замену на VT4 к 2025 году легких машин связи P4, принятых на вооружение в 1980-е гг. Центр технического обслуживания в Фуршамбо отвечает за материально-техническое обеспечение VT4.

Машины VT4 обеспечат быстрое передвижение военнослужащих СВ Франции на национальной территории и в ходе зарубежных операций с низким уровнем угроз. В основном техника будет применяться в операциях патрулирования и для обеспечения связи.

Автомашина полной массой чуть менее 3,5 т может нести полезную нагрузку весом 940 кг (4 члена экипажа в экипировке Felin или 5 без нее) на всех типах местности. VT4 оснащена двигателем мощностью 160 л.с. и топливным баком увеличенной емкости, кондиционером, удобными сиденьями и обеспечивает возможность проведения длительных по времени операций. Максимальная скорость по шоссе – 165 км/ч, запас хода по топливу – 700 км. Машина оснащена креплениями для оружия и съемными защитными стеклами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Renault Trucks
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