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ТАСС

Ростех представил прототип тренажера с технологиями гибридной реальности

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

Решение создано на базе программно-технического комплекса "Аватар"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил рабочий прототип тренажера с технологиями гибридной реальности для подготовки военнослужащих и специалистов промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Там пояснили, что решение создано на базе программно-технического комплекса "Аватар" и позволяет объединять в единую среду реальные и виртуальные объекты.

"Новый программно-технический комплекс позволяет сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным. В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажера. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка "Аватара" заказчикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора Объединенной приборостроительной корпорации (работает под брендом "Росэлектроника") Сергея Сахненко.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве.

Как уточнили в Ростехе, проект реализуется Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику") совместно с Технополисом "ЭРА".

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