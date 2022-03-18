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Военно-промышленный курьер

У ученых есть серьезные вопросы к Военно-промышленной комиссии РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Безопасность России – пора просыпаться

Директор ООО «НПФ-ВТ», кандидат технических наук Юрий Брыгин направил письмо Заместителю председателя Военно-промышленной комиссии РФ Юрию Борисову.

Обращаюсь к Вам с предложением вынести на обсуждение членов коллегии вопрос о критическом состоянии такой отрасли оборонно-промышленного комплекса, как специальная химия. Если ситуацию с производством взрывчатых веществ, порохов и твердых ракетных топлив еще можно считать терпимой, то положение с обеспечением отечественными высококачественными химическими продуктами предприятий, выпускающих пиротехнику военного назначения сложилось катастрофическое и продолжает усугубляться.

По ряду основных химических материалов таких, как желтый (белый) и красный фосфор, азотнокислые соли бария и стронция, хлорат (бертолетова соль) и перхлорат(каделин) калия, хлорид аммония, отдельные органические химикаты, порошки некоторых металлов, страна находится в опасной стратегической зависимости от поставок из ближнего и дальнего зарубежья (в основном из Китая). В то время как потенциальные источники горнорудного сырья для их производства в России имеются в достаточных объемах.

“В России отсутствуют общегосударственный контроль и координация работ по обеспечению предприятий ОПК сырьевыми материалами требуемой номенклатуры, в необходимых объемах и с заданными показателями для формирования мобилизационных запасов в мирное время”

Более подробно вопросы обеспечения химическими материалами отечественного производства пиротехнической продукции военного назначения изложены в нашей с О.В. Фаличевым статье в еженедельнике «Военно-промышленный курьер» под названием «Ни дыма, ни огня» (выпуск №36 за 20 сентября 2017 года). По сути это был жест отчаяния – обнажить перед 

противниками свои проблемы - в надежде, что наши ведомства и, прежде всего, Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ, наконец-то отреагируют и начнут действовать. Прошло пять лет, не отреагировали...

Создается впечатление, что в нашей стране отсутствуют общегосударственный контроль и координация работ по обеспечению предприятий ОПК сырьевыми материалами требуемой номенклатуры, в необходимых объемах и с заданными показателями для формирования мобилизационных запасов в мирное время. Нет планов и по оперативному развертыванию их производства в военное время, а оно практически уже наступило.

Мне представляется, что с учетом заявления В.В. Путина еще в конце 2017 года о необходимости всех организаций и предприятий, независимо от их форм собственности, быть готовыми к переходу на работу в условиях военного времени, целесообразно на правительственном уровне: 

1) обязать реальных владельцев предприятий, выпускавших стратегически значимые химические материалы, в кратчайшие сроки возобновить их малотоннажное производство и создать годовой мобилизационный запас с учетом возможных потребностей оборонных отраслей промышленности;

2) предложить бенефициарам предприятий горнорудной промышленности в качестве мобилизационного задания организовать на соответствующих заводах и в цехах малотоннажное импортозамещающее производство стратегически значимых химических продуктов;

3) запретить приостановку производства и ликвидацию производственных мощностей, выпускающих продукцию спецхимии и химическое сырье для оборонных отраслей промышленности без согласования с коллегией Военно-промышленной комиссии;

4) в складывающейся обстановке особое внимание уделить вопросам модернизации ФКП «Анозит», которая позволила бы исключить сезонный характер его работы и уже сейчас, в короткие сроки, на уже имеющихся производственных площадях, без существенных затрат организовать малотоннажное производство некоторых остро востребованных химпродуктов.

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Путин Владимир
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