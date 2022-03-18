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ЦАМТО

Baykar Defence начала испытания модернизированного БЛА "Акинчи"

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Первый серийный (предсерийный) образец разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci (S1) турецкой компании Baykar Savunma на испытаниях с подвешенным имитатором новой турецкой проникающей бомбы NEB массой 3000 фунтов (1360
Первый серийный (предсерийный) образец разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar Akinci (S1) турецкой компании Baykar Savunma на испытаниях с подвешенным имитатором новой турецкой проникающей бомбы NEB массой 3000 фунтов (1360 кг), в июле 2021 года. Аппарат оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450Т производства ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко".
Источник изображения: Baykar Savunma

ЦАМТО, 17 марта. В учебно-испытательном центре компании Baykar Defence в провинции Текирдаг состоялись летные испытания разведывательно-ударного БЛА "Акинчи" с модернизированными двигателями.

Как сообщает Daily Sabah, продолжительность полета БЛА, оснащенного двумя двигателями мощностью 750 л.с. каждый, составила 1 час 16 мин.

Как заявил технический директор компании Сельчук Байрактар, силовая установка 1500 л.с. делает "Акинчи" "самым мощным и боеспособным беспилотным летательным аппаратом в мире" в своем классе.

Базовая версия БЛА, модель "Акинчи A", первый из которых был поставлен ВС Турции в конце августа прошлого года, оснащена двигателями мощностью по 450 л.с.

По заявлению Baykar Defence, вскоре в воздух должна подняться еще одна версия, "Акинчи C", оснащенная двигателями мощностью по 950 л.с.

Как сообщил на своей странице в Twitter главный исполнительный директор Baykar Defence Халук Байрактар, компания заключила экспортные контракты на поставку "Акинчи" уже с двумя странами. По сообщению Baykar Defence, поставки планируется начать с 2023 года. Ведутся переговоры и с другими заинтересованными странами.

Как сообщал ЦАМТО, Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал компанию Baykar Defence подрядчиком разработки БЛА "Акинчи" в январе 2018 года. Летные испытания первого опытного образца начались 6 декабря 2019 года.

Официальная церемония поставки ВС Турции первого БЛА "Акинчи" состоялась на авиабазе "Чорлу" 29 августа 2021 года. Сейчас ВС Турции поставлены 6 БЛА в базовой версии.

По данным Baykar Defence, максимальная взлетная масса модернизированного БЛА "Акинчи", оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями мощностью 750 л.с. каждый, составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. Он может в течение 24 часов выполнять задачи на высотах до 40000 футов (12192 м). БЛА оснащается автоматической системой управления полетом и автопилотом с тройным резервированием, шестью компьютерами с элементами искусственного интеллекта, что позволит выполнять сбор информации и полет в условиях отсутствия сигнала GPS. БЛА получит специально разработанное оборудование, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы и системы спутниковой связи. Аппарат также сможет нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске.

Согласно информации SSB, БЛА "Акинчи" сможет нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно.

По информации Baykar Defence, "Акинчи" может атаковать как воздушные, так и наземные цели, применяться совместно с истребителями.

По данным Daily Sabah, в прошлом году Baykar Defence реализовала продажи на сумму 664 млн. долл.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
GPS
БПЛА
ИТ
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