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ТАСС

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-34 02

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РН Long March-4
Ракета-носитель Long March-4 со спутником CBERS-4.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Спутники серии Yaogan спроектированы для исследования земной поверхности и могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом некоторые эксперты полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов этой серии могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Китай в четверг вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-34 02. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск состоялся в 15:09 по местному времени (10:09 мск) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March-4C (CZ-4C).

Нынешний запуск стал 411-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Спутники серии Yaogan спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов серии Yaogan могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки.

Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии Yaogan был выведен на орбиту в 2006 году.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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