Минобороны РФ опубликовало фото сбитого на Украине беспилотника "Байрактар"

На фото видны обломки: элементы проводки, шасси, фюзеляжа и блок управления

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало фото сбитого украинского беспилотника "Байрактар" турецкого производства. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

"Минобороны опубликовало фото одного из сбитых беспилотников "Байрактар", используемых ВСУ", - отмечается в сообщении.

На фото видны обломки: элементы проводки, шасси, фюзеляжа и блок управления.

Как отметили в ведомстве, украинский беспилотник был сбит в воздушном пространстве над Киевской областью.

"Байрактар" - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания этих БЛА.