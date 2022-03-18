Ирак ведет переговоры по закупке немецких БМП KF41 "Линкс"

ЦАМТО, 17 марта. Согласно информации, опубликованной на сайте Tactical Report 15 марта, Ирак начал переговоры с немецкой компанией Rheinmetall по закупке гусеничных боевых машин пехоты KF41 "Линкс" (Lynx).

Как напоминает Armyrecognition.com, в последние месяцы популярность БМП KF41 "Линкс" немецкого производства возросла благодаря заказу Венгрии на 218 машин (17 августа 2020 года правительство Венгрии и Rheinmetall Group подписали контракт о начале производства семейства боевых машин "Линкс" в Венгрии).

Также компания Rheinmetall представила KF41 для программы Сил обороны Австралии Land-400 Phase-3 по замене бронетранспортеров M-113AS4, предусматривающей закупку 450 боевых машин пехоты и 17 машин поддержки. В середине сентября 2019 года в шорт-лист тендера также вошла БМП K21 "Рэдбак" южнокорейской компании Hanwha.

Правительство Словакии проявило интерес к закупке 228 гусеничных ББМ к 2035 году. Одним из претендентов в проводимом конкурсе является БМП "Линкс" компании Rheinmetall.

В октябре 2018 года Rheinmetall объявила о сотрудничестве с американской Raytheon, предложив KF41 Армии США по программе разработки боевых машин нового поколения с целью замены БМП "Брэдли" и других устаревающих платформ.

KF41 "Линкс" – это гусеничная боевая машина пехоты семейства "Линкс". БМП разработана и производится немецкой компанией Rheinmetall Defence. Эта машина имеет большую длину, чем версия БМП KF31, представленная в сентябре 2016 года (7,22 м – у KF31 и 7,7 м – у KF41). Она также имеет более мощный двигатель и весит на 10 тонн больше, чем KF31.

Вариант KF41 IFV (боевая машина пехоты) был представлен на выставке Eurosatory 2018 с башней Lance 2.0, вооруженной 35-мм пушкой, использующей проверенное семейство боеприпасов Rheinmetall 35x228 мм. Слева от основного вооружения установлен 7,62-мм спаренный пулемет.

KF41 имеет уникальную конструкцию, использующую общий приводной модуль и гибкую компоновку комплекта для выполнения боевых и вспомогательных задач, что позволяет сконфигурировать любую базовую машину в качестве БМП, бронетранспортера, командирской машины, ремонтно-эвакуационной машины или санитарной машины.

KF41 оснащена силовым агрегатом в передней части корпуса, включая двигатель Liebherr мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и трансмиссию Renk. Максимальная скорость по шоссе составляет 70 км/ч, запас хода по топливу – 500 км.