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Российская газета

The Drive уличил Украину во вранье о подбитом российском корабле

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Портал The Drive уличил Украину во вранье о подбитом российском корабле.

Американский портал The Drive обратил внимание на странную историю с якобы уничтоженным ВСУ российским патрульным кораблем проекта 22160 "Василий Быков". Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что судно поразила береговая артиллерия. Однако вчера появились фотографии "Василия Быкова", без каких-либо повреждений входящего в крымский порт.

"С самого начала возникли вопросы, насколько вероятно, что артиллерийские системы малой дальности с неуправляемыми снарядами могли поразить относительно небольшую по корабельным меркам цель в Черном море", - отмечает автор.

Напоминает он и в каком контексте появилось сообщение о подбитом корабле. После взятия под российский контроль острова Змеиный президент Украины Владимир Зеленский объявил героически погибшими 13, находившихся там пограничников. В итоге они тоже оказались "воскресшими".

"Таким образом, потопление или даже серьезное повреждение этого корабля имело бы очевидную дополнительную пропагандистскую ценность", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что корабли проекта 22160 являются одними из самых современных боевых кораблей российского флота на сегодняшний день. А потому неудивительно, что украинские власти поспешили заявить об уничтожении такого корабля.

Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был заложен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе. В состав Черноморского флота вошел в 2018 году. Является головным кораблем серии из шести корветов - первых российских судов с применением модульной концепции вооружения.

В его арсенал входит универсальная артиллерийская установка АК-176МА, ПЗРК "Игла-С", два дистанционно-управляемых гранатомёта ДП-65 и два 12,7 мм пулемета "Корд". На корабле могут базироваться боевые вертолеты Ка-29 и Ка-52К.



Олег Корякин

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Страны
Украина
Продукция
АК-176
ДП-65
Ка-29
Ка-52
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
ЧФ
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