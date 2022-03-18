Войти
Lenta.ru

Системы НАСА смогли предсказать падение астероида

118
0
0
Падение астероида на Землю
Падение астероида на Землю.
Источник изображения: © Depositphotos.com, Shad.off

Система контроля падения космических объектов на Землю Scout, разработанная НАСА, смогла предсказать приближение небольшого астероида. Результаты наблюдения описаны на официальном сайте организации.

Астрономическое тело под названием 2022 EB5 сгорело в атмосфере Земли 11 марта 2022 года. Перед этим его зафиксировали в обсерватории Пишкештете на севере Венгрии и передали информацию в Центр малых планет (организация, которая собирает и систематизирует данные наблюдений малых космических объектов Солнечной системы). Затем система Scout смогла провести автоматические расчеты точного времени и места падения астероида, а также передала эту информацию в Центр исследований околоземных объектов (CNEOS) и Координационное управление планетарной обороны НАСА.

Как отмечается, Scout ранее провела только 14 наблюдений в течение 40 минут, но этого было достаточно, чтобы идентифицировать 2022 EB5 как объект, который упадет на Землю.

Подобные астероиды достаточно часто попадают на нашу планету, однако они слишком малы, чтобы прогнозировать точное место и время падения. Более крупные небесные тела с пометкой потенциального столкновения с Землей будут обнаруживаться гораздо раньше. Ученые считают, что работа Scout продемонстрировала готовность прогнозирования падения более крупных объектов.

В марте 2022 года НАСА запустило в космос метеорологический спутник, который способен предсказывать климатические катаклизмы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Компании
NASA
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
26.05.2015
"РАН и Роскосмос при формировании программы космических исследований учитывают все экономические реалии"
31.12.2014
Владимир Гутенев: "Подъем экономики – адекватный ответ на вызовы времени"
29.08.2014
Правда о МиГ-29 ("Air & Space", США)
03.10.2011
Космический туризм: прогулка будет нелегкой
20.04.2007
НАШ ШТУРМАН - СПУТНИК.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов