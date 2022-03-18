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ЦАМТО

"Росэлектроника" представляет системы для противодействия БЛА на выставке "Экспотехностраж"

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Мобильный автоматизированный комплекс противодействия БЛА "Атака-DBS" разработки АО "НПП "Алмаз" (Саратов, входит в состав АО "Российская электроника"
Мобильный автоматизированный комплекс противодействия БЛА "Атака-DBS" разработки АО "НПП "Алмаз" (Саратов, входит в состав АО "Российская электроника".
Источник изображения: www.cnews.ru

ЦАМТО, 17 марта. "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет перспективные средства противодействия беспилотникам на выставке "Экспотехностраж" в Санкт-Петербурге (16-18 марта).

Оборудование позволяет обнаруживать БЛА, совершающие несанкционированные полеты в режиме радиомолчания, и подавлять их каналы навигации.

На стенде холдинга демонстрируется модуль акустической разведки "Атака-Шорох", предназначенный для обнаружения беспилотников по звуку. Комплекс оснащен интеллектуальной системой анализа внешней обстановки, которая позволяет выявлять чрезвычайные ситуации или правонарушения по характерным шумам.

Модуль может быть интегрирован в единую систему с комплексом радиочастотного обнаружения и подавления БЛА "Атака-DBS", также представленным на выставке. Оборудование способно блокировать каналы связи и навигации дрона, не нарушая работу окружающего коммуникационного оборудования. Аппаратура разработана входящим в "Росэлектронику" НПП "Алмаз".

В рамках экспозиции также представлена носимая станция визуально-оптических помех "Лютик-Н" разработки опытного завода "Интеграл". Аппаратура позволяет на расстоянии до 100 м временно ослепить противника за счет модуляции яркости светового излучения с отдачей около 90 Лм/Вт. Устройство устанавливается на шлемы, противоударные или бронированные щиты.

Для обеспечения надежной помехозащищенной связи "Росэлектроника" предлагает DMR-аппаратуру гражданского назначения: портативную и автомобильную радиостанции, а также ретранслятор. Устройства имеют качественную систему шифрования, устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрациям, ударам, экстремальным температурам и попаданию влаги. Оборудование разработано концерном "Созвездие" и выпускается серийно на Рязанском радиозаводе.

"Предприятия "Росэлектроники" обладают широким спектром компетенций в области создания современных решений для обеспечения безопасности с учетом текущих потребностей рынка. На выставке "Экспотехностраж" мы представляем высокотехнологичные продукты, созданные на базе передовых отечественных технологий и отвечающие требованиям потенциальных заказчиков", – рассказали в "Росэлектронике".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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