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Российская газета

На Дальнем Востоке фрегат победил в дуэли с подлодкой

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Источник изображения: Минобороны РФ

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел в заливе Петра Великого учебную дуэль с дизель-электрической подлодкой ТОФ, исполнявшей роль субмарины условного противника. Тренировка завершилось обнаружением и условным уничтожением подводной лодки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

- На морском полигоне экипаж фрегата провел поиск субмарины в заданном районе. После обнаружения корабля по нему было условно применено противолодочное оружие, - рассказали военные моряки. Вместе с фрегатом в поиске цели задействовали противолодочный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ.

На втором этапе учений противники поменялись ролями - уже фрегат отрабатывал тактическое маневрирование и уклонение от атаки подлодки.

- Все задачи учения выполнены в полном объеме, - сообщили в штабе Тихоокеанского флота.

"Маршал Шапошников" - первый противолодочный корабль советского проекта 1155, прошедший модернизацию до фрегата с перевооружением на современные комплексы. Корабль получил возможность использовать крылатые ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон", новое противолодочное оружие. Для защиты от подводной атаки фрегат имеет проверенный в деле противоторпедный комплекс "Ответ".

Напомним, месяц назад "Маршал Шапошников" выследил у Курильской гряды спрятавшуюся подлодку США и выгнал ее из территориальных вод России.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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