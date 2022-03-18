Джо Байден: США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов

ЦАМТО, 17 марта. Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в 1 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в телеобращении президент США Джо Байден.

"В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 млн. долл. в поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечение оборонных нужд <...>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 млн. долл. на дополнительные оборонительные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет одного миллиарда долларов", – сказал Д.Байден.

В частности, речь идет о следующих типах вооружений: 9 тыс. противотанковых комплексов (тип не назван), 7 тыс. ед. стрелкового оружия, 100 тактических беспилотников, 800 ПЗРК Stinger, 2000 ПТРК Javelin, 20 млн. боеприпасов.

Также Д.Байден заявил, что США будут оказывать Украине прямую финансовую помощь, отмечает агентство.