Зенитчики ЦВО завершили переобучение на модернизированные системы С-300ПМ-2 "Фаворит"

ЦАМТО, 17 марта. Военнослужащие зенитного ракетного полка ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае, завершили курс по переподготовке к боевой работе на модернизированной ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны.

Переподготовка была проведена в связи с поступлением на вооружение полка модернизированной зенитной ракетной системы "Фаворит".

В ходе переобучения специалисты-зенитчики ознакомились с материальной частью и современной элементной базой модернизированных систем, а также изучили расширенные боевые возможности ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит", сопоставимые с боевыми характеристиками С-400 "Триумф". Всего переподготовку прошло около 40 офицеров зенитных ракетных войск ЦВО.

Зенитная ракетная система С-300ПМ-2 "Фаворит" по сравнению с более ранней модификацией обладает большей дальностью обнаружения и уничтожения целей, способна одновременно наводить большее число ракет и обстреливать большее число целей, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.