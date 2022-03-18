Компания HII передала ВМС США АПЛ SSN-794 класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 17 марта. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 14 марта церемонии передачи командованию ВМС США новой многоцелевой АПЛ SSN-794 "Монтана" класса "Вирджиния".

SSN-794 "Монтана" стала 21-й АПЛ класса "Вирджиния" и 10-й подлодкой серии, поставленной компанией Newport News Shipbuilding. Строительство этой подводной лодки началось в марте 2016 года. Церемония закладки киля состоялась 25 марта 2019 года. Компания завершила постройку прочного корпуса в феврале 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, скрытной доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано уже 38 подлодок серии).

Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

"Монтана" – третья подводная лодка варианта "Блок.4".

На текущий момент ВМС США передана 21 АПЛ: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.