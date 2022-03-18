Корвет Каспийской флотилии провел боевые стрельбы по воздушным целям

В акватории Каспийского моря корвет КФЛ "Махачкала" провел серию боевых стрельб по воздушным целям. Мишени были уничтожены из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 "Универсал".

"Дальнейшим этапом боевой подготовки станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям", - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Маневры корабельных соединений, как подчеркнули в ЮВО, пройдут до конца марта.

Отметим, что малый артиллерийский корабль "Махачкала" построен по проекту 21630 "Буян" и предназначен для усиления надводных сил Каспийской флотилии на реках и в ближней морской зоне. Водоизмещение корабля - 500 тонн, длина - 62 метра, ширина - 9,6 метров. Скорость: 28 узлов. Экипаж 36 человек. Дальность плавания: до 1500 морских миль.

На вооружении корвета стоит 100-мм артиллерийская установка А-190 "Универсал" и установка системы залпового огня "Град", а также пара установок НУРС.

Противовоздушную оборону корабля обеспечивают две 30-мм установки АК-306, пара крупнокалиберных пулеметов КПВ, ракетный комплекс "Гибка" и различные модификации ПЗРК "Игла".

Николай Грищенко