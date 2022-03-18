СМИ: космодром Хайнаня будет сотрудничать с провинцией Сычуань в сфере туризма

Цель проекта - обеспечить развитие космического объекта на Хайнане и закрепить за ним статус стартовой площадки мирового уровня

ХАЙКОУ /Китай/, 17 марта. /ТАСС/. Центр космических запусков в Сичане (юго-западная провинция Сычуань) и курируемый им космодром в городе Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань будут осуществлять тесное сотрудничество в области культуры и туризма. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, накануне администрация Вэньчана подписала соглашение о взаимодействии в данном направлении с руководством звездной гавани в Сичане. Цель проекта - обеспечить динамичное развитие космического объекта на Хайнане и закрепить за ним статус стартовой площадки мирового уровня.

"Мы находимся в новой отправной точке и будем оказывать твердую поддержку инновационному, скоординированному, экологичному, открытому развитию, предполагающему всеобщее взаимодействие, - прокомментировал центр космических запусков в Сичане. - Мы будем создавать функциональные комплексные туристические продукты, которые позволят получить большое удовольствие от осмотра достопримечательностей и дадут возможность как следует прочувствовать научно-техническую составляющую".

Как уточнили местные власти, коммерческие проекты в области космонавтики помогут стимулировать региональное экономическое развитие и превратить Хайнань в "мировую столицу туризма".

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B ("Чанжчэн-5" и "Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн).