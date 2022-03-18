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Рогозин напомнил Байдену призыв бомбить Белград после обвинений в адрес Путина

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Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году.
Источник изображения: © AP Photo, Dimitri Messinis

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина напомнил о событиях 1999 года. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

К записи Рогозин прикрепил архивную видеозапись, на которой Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и призвал отправить пилотов Военно-воздушных сил США на уничтожение мостов на Дунае.

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник? (...) На краю могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — заявил автор публикации.

16 марта Байден, отвечая на вопрос корреспондента Fox News, заявил, что считает Путина «военным преступником». При этом сперва глава Белого дома ответил отрицательно на соответствующий вопрос и вышел из комнаты, но затем вернулся и заявил прямо противоположное.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве считают недопустимой и непростительной риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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