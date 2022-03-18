В Британии заподозрили Джонсона в связях с Россией

The Spectator (Великобритания): Борис — российский агент?

На прошедшем заседании в Палате общин лейбористы попытались разоблачить Бориса Джонсона, пишет The Spectator. Его обвинили в том, что он "развлекается с российскими олигархами на их роскошных виллах". За Джонсона "заступился" его заместитель Доминик Рааб.

Является ли Борис российским агентом? Этот странный вопрос преобладал в списке вопросов к премьер-министру на заседании в Палате общин, где Доминик Рааб замещал премьер-министра, пока тот находится за границей. Этот вопрос был поднят Анджелой Рейнер, которая замещала Кира Стармера.

По ее словам, другу Бориса, Евгению Лебедеву, был пожалован титул пэра, несмотря на предупреждения служб безопасности. "То, что она заявляет, — чепуха", — заявил Рааб. Она упомянула встречу между Лебедевым, "сыном офицера КГБ", и Борисом, состоявшуюся в Лондоне в 2020 году. "Подробности этой встречи никогда не разглашались", — заявила она, как будто это было доказательством масштабного сокрытия. Как ни странно, затем она перечислила подробности, которые, по ее утверждению, были скрыты. В меню были "шампанское и икра", сообщила она.

Как она узнала? Разве все это не замяли? Или она врала, чтобы очернить премьер-министра? Это как-то неприлично. Но спикер Линдси Хойл не предпринял никаких действий. Он был занят тем, что осматривал задние скамьи в поисках критиков, задающих слишком много вопросов, с которыми можно было бы сразиться. Хойл до сих пор не заметил, что депутаты-тори любят использовать его помешательство на педантичном контроле, чтобы нарушить процедуру с вопросами к премьеру и сбить неосторожных вопрошающих с ритма. Все его внимание было приковано к тори, настроенным особенно по-бунтарски.

"Если вы хотите поспорить, — сказал Хойл, ссылаясь на свое право удалять мятежников из зала, мы можем поспорить снаружи, когда вы там окажетесь". Это звучало как предложение подраться с членом парламента на автостоянке. Не очень красиво со стороны спикера.

Рааб ответил на нападки Рейнер, напомнив о том, как она поддержала Джереми Корбина, который выступил против членства Великобритании в НАТО. Хойл снова вскочил, ощетинившись, как самодовольный кактус, и приказал Раабу ответить на вопрос по-другому. "Вы не можете постоянно возвращаться на 12 лет назад в целях оправдания", — сказал он. — Постарайтесь придерживаться повестки дня, не говоря о том, что было в прошлом".

Неверное возражение. Рааб говорил о лидерстве Корбина, которое закончилось менее двух лет назад. И Хойл перегибает палку, если пытается подвергнуть цензуре депутатов, когда те выступают в Палате общин. Так управляют своими парламентами диктаторы. Он что, пытается превратиться в марксиста-деспота? Председатель Линь Цзе Хойл.

Рейнер завершила свое выступление с разоблачением Бориса как прихвостня иностранного государства, обвинив его в том, что он "развлекается с российскими олигархами на их роскошных виллах". В ответ Рааб перечислил результаты санкций, введенных Великобританией против Путина. Заморожены активы на сумму 45 миллиардов долларов. Рубль в свободном падении. И российский фондовый рынок упал до рекордно низкого уровня.

Чтобы разоблачить Бориса как предателя, к тем, кто строил козни, присоединился лейборист Джастин Мэннерс. В 2018 году, занимая пост министра иностранных дел, Борис познакомился с бывшим агентом КГБ за границей, и их незаконная встреча состоялась без присутствия каких-либо писак, которые могли бы записать подробности. И команде дипломатической безопасности Бориса на вторую половину дня тоже дали выходной. Выглядит как-то подозрительно. С другой стороны, какие появились доказательства взяток или полюбовных сделок? Дипломаты как раз и занимаются встречами с сомнительными иностранными магнатами. Рааб отмахнулся от вопроса. "Полная чушь".

Последний рывок предпринял Мэтт Вестерн (Matt Western) из лейбористской партии. Он упомянул о пристрастии Бориса к игре в теннис с иностранным миллиардером, "бэкхэнды" (Backhanderозначает и удар в теннисе, и подкуп. — Прим. ИноСМИ.)которого представляют для него особый интерес. И он повторил то, что приятель Бориса, Евгений Лебедев — сын "бывшего агента КГБ".

Лейбористы проявляют живой интерес к принципу наследования, хотя их политика часто направлена на его отмену. И странно слышать, как они пускают слюни по поводу декоративных атрибутов преступности. "Подкупы, миллиардеры, роскошные виллы, икра и шампанское".

Они похожи на мелких преступников, которые хотят присоединиться к настоящим гангстерам, но недостаточно в этом усердны. Для Рааба это было грандиозное выступление-разоблачение. Непринужденный, хорошо подготовленный и невозмутимый. Он кажется гораздо более сильным кандидатом на место Бориса, чем безупречно чистенький Риши Сунак (Rishi Sunak) или жаждущая внимания Лиз Трасс (Liz Truss). Но абсолютным победителем сегодня стал Борис, который доминировал на заседании с начала до конца. Причем его там даже не было.