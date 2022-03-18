Артиллеристы ЦВО уничтожили тренировочный лагерь "боевиков" на учениях в Оренбуржье

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих

ТАСС, 17 марта. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке мотострелковых подразделений уничтожили тренировочный лагерь "боевиков", оборудованный складами с боеприпасами и ремонтными мастерскими, в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ЦВО.

"По замыслу замаскированная территория противника была обнаружена расчетами беспилотников "Орлан-10". После проведенной доразведки командованием было принято решение уничтожить неприятеля дивизионами реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских гаубиц "Хоста" и "Мста-С", - отмечается в сообщении.

Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по противнику, после чего вперед выдвинусь экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, которые огнем из пушек и пулеметов уничтожили отступающие группы условного противника. Саперы, используя тротиловые шашки, произвели подрыв зданий и складов, находящихся на территории тренировочного лагеря.

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и более 120 единиц специальной техники.