Зенитчики отразили ракетно-авиационный удар условного противника на полигоне в Бурятии

Благовещенск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Дивизионы зенитных ракетных подразделений Восточного военного округа на учениях по охране воздушного пространства РФ отразили ракетно-авиационный удар условного противника на полигоне "Телемба" в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.

"Боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим ракеты и авиацию условного противника, выполнили расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС. Произведено более 10 практических пусков ракет по высокоскоростным и малоразмерным мишеням на различных высотах", - говорится в сообщении.

Зенитные ракетные подразделения также отработали задачи по переводу системы из походного положения в боевое, поиску, обнаружению, классификации и сопровождению целей.

В дальнейшем военным предстоит отработать задачи по ведению разведки воздушного противника и оповещения прикрываемых войск и ведению противоракетной обороны. В учениях с войсками противовоздушной обороны принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и более 600 единиц военной и специальной техники.