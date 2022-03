США готовы продать Египту истребители F-15

Как сообщило ближневосточное интернет-издание "Al-Monitor" в материале Jared Szuba "Biden administration plans to sell F-15 fighter jets to Egypt. The proposed sale has been in the works for years and is bound to raise opposition on Capitol Hill" ("Администрация Байдена планирует продать Египту истребители F-15. Предполагаемая продажа прорабатывалась много лет и обязательно вызовет сопротивление на Капитолийском холме"), командующий вооруженными с[youtube][/youtube]илами США на Ближнем Востоке (Центральным командованием - CENTCOM) генерал морской пехоты США Кеннет "Фрэнк" Маккензи заявил, что администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить многолетнюю просьбу Египта о продаже ему многофункциональных истребителей Boeing F-15, несмотря на серьезное сопротивление этому со стороны американских законодателей из-за нарушений прав человека со стороны Каира.

Первые два изготовленных для ВВС Катара истребителя Boeing F-15QA Advanced Eagle (Ababil), 2021 год (с) Boeing

"В случае с Египтом, я думаю, у нас есть хорошие новости, поскольку мы собираемся предоставить им F-15", - заявил 16 марта 2022 года членам комитета по вооруженным силам Сената США генерал морской пехоты Кеннет "Фрэнк" Маккензи.

Маккензи сказал, что процесс одобрения этой продажи "был долгим и трудным", и добавил, что египетские официальные лица "считают, что это заняло слишком много времени".

"Это основная критика нашей способности поставлять оружие нашим друзьям и партнерам: его получение занимает слишком много времени", - сказал Маккензи в ответ на вопрос сенатора Томми Тубервилля (республиканец от штата Алабама) во время слушаний.

Представитель Государственного департамента США отказался от комментариев, сославшись на давнюю политику некомментирования в отношении потенциальных продаж оружия, о которых Конгресс США еще не был официально уведомлен.

Замечания генерала Маккензи предполагают, что администрация Байдена готова отказаться от своих обещаний о подходе к внешней политике, основанном на правах человека, - и рискнуть потенциальным выяснением отношений с законодателями - чтобы улучшить отношения Вашингтона с Каиром, в то время как стратегический соперник Россия становится все более застрявшим на Украине.

Ранее в этом году администрация Байдена заявила, что сократит на 130 млн долл ежегодную помощь США в области безопасности в общем размере 1,3 млрд долл Египту после того, как Каир не смог выполнить контрольные показатели в области прав человека, установленные Вашингтоном.

Сенатор Рэнд Пол из Кентукки, назвавший отказ Египта "пощечиной", попытался заблокировать продажу Египту [12] военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules на сумму 2,2 млрд долл из-за нарушений прав человека, но его резолюция была отклонена [Сенатом] числом голосов 81 против 18 в голосовании на прошлой неделе.

Возражения против резолюции Пола строились в основном на аргументах, что самолеты C-130J нельзя использовать в качестве наступательного оружия, в отличие от F-15.

Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), который также выступал за прекращение военной помощи США Египту из-за проблем с правами человека, запросил у администрации дополнительную информацию о предполагаемой продаже Египту F-15, сообщил "Al-Monitor" помощник конгрессмена.

Правозащитные организации заявляют, что около 60000 политических заключенных остаются в тюрьмах Египта почти десять лет спустя после того, как президент Абдель Фаттах Ас-Сиси захватил власть в результате переворота 2013 года.

Несмотря на плохую репутацию Сиси в области прав человека, администрация Байдена полагалась на правительство Египта как на союзника в регионе, высоко оценивая его роль в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом в прошлом году.

Интерес Египта к F-15 восходит к 1970-м годам, но одобрение Вашингтона на их продажу Египту долгое время оставалось недостижимым, даже несмотря на то, что соседи по региону Израиль, Саудовская Аравия и Катар получили самолеты F-15 производства Boeing.

США также исторически стремились ограничить приобретение Египтом ракет класса "воздух-воздух" с дальностью более 80 километров (50 миль), несмотря на призывы из Каира.

После того. как США приостановили продажу оружия Египту после захвата власти Сиси в 2013 году, его правительство стремилось диверсифицировать закупки военной техники, подписав контракты на поставку французских истребителей Dassault Rafale и российских Су-35.

По словам бывшего американского чиновника, непосредственно знакомого с ходом переговоров, официальные лица США при администрации Дональда Трампа обуславливали возможность продажи Египту F-15 в том числе требованием отмены сделки с Москвой на 2 млрд долл на закупку до 30 Су-35, заключенной в 2018 году.

Уходящий глава CENTCOM и другие официальные лица США предупредили своих коллег, что Каир рискует попасть под санкции Конгресса США по закону CAATSA и получить самолеты более низкого технического уровня, если он завершит реализацию сделки по Су-35. Сообщается, что Египет также имел проблемы совместимости [своих ВВС] с российскими самолетами.

Статус соглашения по самолетам "Сухой" остается неясным, хотя сообщалось, что в прошлом году Египет получил по крайней мере часть Су-35, прежде чем сделать выбор в пользу закупки дополнительных Rafale вместо дальнейших поставок из России [на самом деле ни один Су-35 физически в Египет поставлен не был. - bmpd]. Представитель посольства Египта в Вашингтоне не ответил на запрос "Al-Monitor" о комментариях к моменту этой публикации.

Переговоры по продаже Египту F-15 в последние годы столкнулись с дополнительными трудностями из-за запросов Каира на определенные системы, в том числе комплексы загоризонтного наведения, которые прежняя администрация США отклонила.

По словам двух бывших американских официальных лиц, Маккензи, возглавивший Центральное командование США в 2019 году, в частном порядке выступал за продажу F-15 Египту как при администрации Трампа, так и при Байдене. В прошлом месяце генерал остановился в столице Египта во время своего прощального турне по региону в качестве главы CENTCOM.

Администрация Байдена также ведет переговоры об обновлении турецкого парка более легких и меньших по размеру истребителей F-16 после того, как в 2019 году Анкаре было отказано в доступе к малозаметным истребителей F-35. Администрация еще не уточнила, считает ли она, что приобретение Каиром мощных самолетов F-15 может изменить баланс воздушных сил в восточном Средиземноморье.

По крайней мере, прогресс в продаже Египту F-15, кажется, предполагает, что администрация Байдена не обеспокоена всерьез завуалированными угрозами Египта применить силу против Эфиопии в связи с ее масштабным проектом строительства плотины Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) на Ниле.

Тибор Надь, курировавший политику США в отношении Африки в Госдепартаменте при предыдущей администрации, сказал "Al-Monitor", что было бы "почти немыслимо", чтобы Каир попытался нанести авиационные удары по GERD.

"С нашим оружием приходят и наши ценности", - заверил законодателей командующий CENTCOM Маккензи, когда его спросили во время слушаний о масштабных продажах США оружия на Ближний Восток.

"Они не смогут делать с этим оружием все, что захотят. Им придется его применять в соответствии с правом вооруженных конфликтов и правом войны", - сказал он.

Израильские официальные лица также заявляли о своей поддержке продажи F-15 Египту в последние годы, сообщил "Al-Monitor" другой бывший официальный представитель США на условиях анонимности.

Еще не все детали запланированной продажи Египту F-15 окончательно согласованы, заявило одно из бывших американских официальных лиц, а это означает, что оппозиция этой продаже в Конгрессе США, скорее всего, будет иметь время для консолидации, прежде чем администрация выпустит официальное уведомление Конгрессу.

Со стороны bmpd напомним, что реализация заключенного в 2018 году контракта на поставку, предположительно, 30 истребителей Су-35 для ВВС Египта, уже длительное время находилась в неопределенности. Поставки самолетов по нему, как считается, должны были производиться в 2020-2021 годах, однако, по известным данным, до настоящего времени ни одного Су-35 фактически в Египет поставлено не было, и хотя, похоже, по данному контракту КнААЗ были изготовлены вcе или почти все заказанные 30 самолетов, однако все они находятся на хранении либо на территории КнААЗ, либо в Жуковском. По всей видимости, египетский контракт "подвиc" ввиду угрозы задействования против Египта американский санкций по закону CAATSA, а теперь, в свете новых массированных американских санкций, наложенных на Россию, его реализация стала и вовсе невозможной. По имеющейся у нашего блога неофициальной информации, изготовленные для Египта самолеты Су-35 теперь предполагается передать ВКС России.