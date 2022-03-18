В НАТО задумались о переходе на новое поколение ПРО

Министры обороны стран НАТО в ходе экстренного заседания задумались о переходе на новое поколение систем противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mediafax.

Отмечается, что поводом для обсуждения такого шага стало падение беспилотников на территории стран-членов НАТО. В связи с этим Джоанэ подчеркнул необходимость интегрировать различные системы наблюдения, а также «перейти к другому поколению архитектуры противоракетных систем в рамках НАТО».

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший в Загребе 11 марта, действительно содержал авиабомбу, несмотря на уверения генсека НАТО Йенса Столтенберга в обратном.