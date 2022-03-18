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Интерфакс-АВН

Фрегат "Маршал Шапошников" провел противолодочные учения в Приморье

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"Маршал Шапошников"
"Маршал Шапошников".
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствии с планом боевой подготовки флота провел противолодочное учение в заливе Петра Великого, сообщает в четверг отдел информационного обеспечения ТОФ.

"В качестве условного противника выступила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта "Варшавянка" соединения Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Экипаж фрегата провел поиск субмарины в заданном районе, обнаружил ее и условно применил противолодочное оружие. В поиске субмарины также был задействован вертолет Ка-27ПЛ морской авиации флота.

"В ходе второго этапа учения экипаж фрегата отработал тактическое маневрирование и использование средств противолодочной борьбы с целью ухода от атаки на него подводной лодки", - информирует ТОФ.

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Страны
Польша
Продукция
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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