Войти
ТАСС

В Приморье фрегат "Маршал Шапошников" провел дуэль с дизель-электрической подлодкой

124
0
0
Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мероприятие боевой подготовки прошло в ходе возвращения отряда кораблей флота из Охотского моря после участия в учениях

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в заливе Петра Великого в Приморье провел учебную дуэль с дизель-электрической подводной лодкой, которая сыграла роль условного противника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В качестве условного противника выступила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта "Варшавянка" соединения Тихоокеанского флота. В ходе разыгрываемой учебной дуэли в морском полигоне боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел поиск субмарины в заданном районе, обнаружение и условное применение противолодочного оружия. В поиске субмарины условного противника совместно с экипажем корабля был задействован вертолет Ка-27ПЛ морской авиации флота", - сообщила пресс-служба.

На втором этапе учений экипаж фрегата отработал тактическое маневрирование и использование средств противолодочной борьбы для ухода от атаки подводной лодки.

Мероприятие боевой подготовки прошло в ходе возвращения отряда кораблей флота из Охотского моря после участия в учениях.

"По результатам проведенного учения все задачи были выполнены в полном объеме. В ходе отработки задач в море 12 февраля экипаж фрегата "Маршал Шапошников" обнаружил в территориальных водах Российской Федерации у островов Курильской гряды иностранную подводную лодку и применил соответствующие средства, после чего субмарина покинула территориальные воды", - уточнила пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
18.03.2022
Фрегат "Маршал Шапошников" провел противолодочные учения в Приморье
21.12.2021
"Ответ" на море: Россия показала, как нейтрализовать атомный ракетоносец
19.05.2021
Там любая война – холодная
04.01.2021
На ход вперед: какими ресурсами обладают боевые корабли времен СССР
01.03.2019
Большие противолодочные корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 01:58
  • 19896
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 23:15
  • 1197
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 17.03 21:07
  • 1
Переговорщики, возможно, вышли на мирный план, основанный на нейтралитете Киева
  • 17.03 16:53
  • 27
Япония запросила нового мирового порядка
  • 17.03 16:43
  • 23
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 17.03 16:25
  • 36
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 17.03 13:44
  • 121
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 12:28
  • 2
В России захотели нарастить выпуск самолетов из 90-х
  • 17.03 11:24
  • 2
Власти РФ придумали способ ввозить санкционную электронику
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов