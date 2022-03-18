В Приморье фрегат "Маршал Шапошников" провел дуэль с дизель-электрической подлодкой

Мероприятие боевой подготовки прошло в ходе возвращения отряда кораблей флота из Охотского моря после участия в учениях

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях в заливе Петра Великого в Приморье провел учебную дуэль с дизель-электрической подводной лодкой, которая сыграла роль условного противника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"В качестве условного противника выступила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта "Варшавянка" соединения Тихоокеанского флота. В ходе разыгрываемой учебной дуэли в морском полигоне боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" провел поиск субмарины в заданном районе, обнаружение и условное применение противолодочного оружия. В поиске субмарины условного противника совместно с экипажем корабля был задействован вертолет Ка-27ПЛ морской авиации флота", - сообщила пресс-служба.

На втором этапе учений экипаж фрегата отработал тактическое маневрирование и использование средств противолодочной борьбы для ухода от атаки подводной лодки.

Мероприятие боевой подготовки прошло в ходе возвращения отряда кораблей флота из Охотского моря после участия в учениях.

"По результатам проведенного учения все задачи были выполнены в полном объеме. В ходе отработки задач в море 12 февраля экипаж фрегата "Маршал Шапошников" обнаружил в территориальных водах Российской Федерации у островов Курильской гряды иностранную подводную лодку и применил соответствующие средства, после чего субмарина покинула территориальные воды", - уточнила пресс-служба.