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Вестник Мордовии

Какими "семечками" Ка-52 уничтожают бронетехнику ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ обнародовало видеоматериалы, в которых продемонстрирована работа ударных вертолетов Ка-52 по вражеской бронированной технике.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", винтокрылые машины применяют не только ракетное вооружение, но и 30-мм пушки, бронебойные боеприпасы которых пилоты называют "семечками".

Так, чтобы вывести из строя 122-мм самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" противника, понадобилось всего несколько прямых попаданий.

Установленное на "пятьдесят втором" орудие обладает высокой точностью, оно имеет переменный темп стрельбы: 550 или 350 выстрелов в минуту. Запас выстрелов - 460 штук. Максимальная - 4000 м.

В этой же операции ВКС задействовали вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-35М и Ми-24П. Первые оснащены все той же 2А42, на вторых стоит двуствольная ГШ-23Л, а на третьих находится спарка ГШ-30К.

Это оружие неоднократно проверяли в боях, и оно доказало свою эффективность против живой силы, стационарных объектов и бронетехники.

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Страны
Россия
Продукция
2А42
Гвоздика
ГШ-23
ГШ-30
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Компании
Минoбороны РФ
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