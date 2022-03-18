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ИноСМИ

Global Times: у Европы есть будущее. Но с Россией и без США

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Флаги России, ЕС и Франции на набережной Ниццы. На дальнем плане - самолет заходит на посадку в международный аэропорт Ниццы.
Флаги России, ЕС и Франции на набережной Ниццы. На дальнем плане - самолет заходит на посадку в международный аэропорт Ниццы.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Сергеев

Global Times (Китай): Китай призывает Европу создать вместе с Россией механизм "неделимой безопасности"

Это не Россия угрожает Западу, а НАТО – России, пишет Global Times. Автор статьи винит США в трагедии на Украине и призывает Европу одуматься. ЕС должен наконец-то выйти из-под влияния Америки и переосмыслить свои враждебные стереотипы в отношении России, пишет он.

Европа обеспечит устойчивый мир, "когда избавится от внешнего вмешательства".

В последнее время Китай на разных дипломатических площадках призывает европейские страны создать механизм неделимой, устойчивой, эффективной и сбалансированной безопасности. Аналитики говорят, что поскольку украинский кризис нанес серьезный ущерб безопасности Европы, заинтересованные стороны должны осознать, что США, будучи сторонней сверхдержавой, манипулируют европейской безопасностью, получая от этого наибольшую выгоду. А ЕС, Россия и Украина вынуждены платить высокую цену при существующем неустойчивом и неэффективном механизме безопасности.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь (Zhang Jun) в понедельник заявил, что украинский кризис вновь поднял вопрос о том, как обеспечить устойчивость международной системы и добиться реальных успехов на пути к всеобщей безопасности и развитию.

Он сделал это заявление на брифинге, который провел в Совете Безопасности ООН действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. "Мир неделим, и безопасность тоже неделима. Этот важный принцип неделимой безопасности был впервые закреплен в 1975 году в Хельсинкском заключительном акте. В нынешних обстоятельствах этот принцип обретает особую значимость", — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Глава китайской дипломатии Ян Цзечи (Yang Jiechi) выступил в понедельник с аналогичным заявлением, упомянув российско-украинский конфликт на встрече с американским советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, которая состоялась в Риме.

Ян сказал: "Мы должны ориентироваться на долгосрочную перспективу, активно выступать за концепцию общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и двигаться к созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности".

Китайский руководитель Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем 8 марта заявил, что Китай "поддерживает Францию и Германию, которые выступают за формирование сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности в интересах Европы и для обеспечения прочной безопасности, а также отстаивает стратегическую самостоятельность. Китай будет рад равноправному диалогу между ЕС, Россией, США и НАТО".

Такие частые призывы Китая к сторонам, непосредственно вовлеченным в украинский конфликт, показывают, что Пекин нашел первопричину сегодняшней европейской трагедии и считает, что она заключается в действующем механизме европейской безопасности, который был установлен США. По мнению китайских аналитиков, НАТО под руководством США занимает доминирующие позиции, а это создает проблемы. Российской-украинский конфликт наглядно показал, что из-за построенного США для Европы механизма безопасности все в Европе чувствуют себя незащищенными.

Директор Института международных исследований при Китайском народном университете Ван Ивэй (Wang Yiwei) рассказал во вторник Global Times: "Европейцы поняли, что безопасность Европы находится не в их руках. Расширением НАТО на восток руководят Соединенные Штаты, и такая позиция приносит в жертву безопасность России. Иными словами, абсолютная безопасность Запада делает Россию абсолютно незащищенной".

"Поэтому Россия решила дать отпор, и нынешний кризис создал проблему беженцев и множество других проблем для Европы в сфере экономики и энергетики. Кто от этого выигрывает больше всех? США. Европейцы вынуждены платить американскому военно-промышленному комплексу за оружие. Все больше узаконивается американское военное присутствие на континенте. Без разрешения российских проблем безопасности ситуация в ЕС будет становиться все более рискованной, и в этом случае у американских военно-промышленных гигантов появится еще больше клиентов", — сказал Ван.

Один пекинский эксперт по международным отношениям, попросивший не называть его имя, сказал: "Кто-то может подумать, что Россия слишком агрессивна, и поэтому Европа нуждается в американской защите. Но на самом деле, с этой так называемой защитой Европа становится все более незащищенной".

Это НАТО оказывает давление на Россию, а не Россия угрожает Западу.А между ЕС и Россией существует взаимозависимость. Поэтому, если не будет ведомой США НАТО, ЕС и Россия получат шанс сформировать сообщество коллективного будущего, и Москве уже не надо будет тратить такие большие деньги на оборону. По словам эксперта, это выигрышная ситуация как для Евросоюза, так и для России.

Трагедия на Украине дает шанс Европе и России задуматься о создании иного механизма безопасности с целью недопущения новых конфликтов на континенте. Но вопрос заключается в том, в какой мере ЕС может выйти из-под влияния США, и способна ли Европа самостоятельно осмыслить свои враждебные стереотипы в отношении России.

Ван Ивэй сказал, что США пытаются навязать аналогичную точку зрения на безопасность странам Азиатско-Тихоокеанского региона и сформировать там альянс наподобие НАТО, чтобы создать в Азии механизм делимой и неустойчивой безопасности и сделать с Китаем то же самое, что они делают с Россией в Европе.

"Мы не хотим, чтобы в какой-нибудь стране повторилась трагедия, переживаемая сегодня Украиной. Поэтому мы надеемся, что союзники США в Азии, такие как Южная Корея, Япония и некоторые страны Юго-Восточной Азии смогут принять мудрые и самостоятельные решения в сфере безопасности и дипломатии и не станут пешками в американской стратегии сдерживания Китая на геополитической шахматной доске", — сказал этот анонимный эксперт. Он отметил, что в традициях Китая решать проблемы с соседями дипломатическими средствами. Но если какие-то страны допустят просчет и по ошибке примут доброту Китая за слабость, им тоже придется дорого заплатить, когда Китай решит предпринять ответные действия.

Автор: Ян Шэн (Yang Sheng)

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