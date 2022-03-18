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Интерфакс-АВН

Байден пообещал и дальше поддерживать Украину

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Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена
Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в среду пообещал продолжать поддерживать Украину и назвал значимым видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского к американскому конгрессу.

"Мы собираемся продолжить помогать им, в то время, как они борются за свободу, демократию и выживание", - заявил Байден, выступая в Белом доме, говоря об Украине.

Кроме того, американский президент назвал "важным" обращение президента Украины Владимира Зеленского к конгрессу США ранее в среду.

"Я благодарю президента Зеленского за его пылкий посыл этим утром. Это была убедительная и важная речь", - отметил Байден.

По сообщению Associated Press, Байден вновь раскритиковал действия РФ на Украине. Отвечая на вопрос американского журналиста о президенте РФ Владимире Путине, Байден заявил, что по его мнению, "это военный преступник".

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Страны
Россия
США
Украина
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