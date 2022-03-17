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Интерфакс

Источник заявил о временном введении рекомендуемых предельных цен на металлы в РФ

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Интерфакс: Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на ближайшие месяцы
Интерфакс: Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на ближайшие месяцы.
Источник изображения: metalinfo.ru

Минпромторг РФ и металлурги договорились установить предельные цены на металлы на ближайшие месяцы, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания главы министерства Дениса Мантурова с акционерами и топ-менеджментом металлургических предприятий, которое состоялось в среду.

При этом, для некоторых предприятий могут быть исключения с учетом их себестоимости.

Вопрос ценообразования с привязкой к себестоимости и максимальной наценкой в 20-25%, который обсуждался на прошлой неделе на совещании представителей металлургических компаний у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в среду не поднимался, сказал один из собеседников агентства.

В понедельник Минпромторг заявил, что предлагает отвязать цены на металлы и сырье для их производства на внутреннем рынке от курса доллара США.

"Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование промышленности, "отвязав" цены на металлургическую продукцию и сырьевые материалы от курса доллара. Для этого Минпромторг предлагает временно установить максимально допустимые цены на отдельные виды минерально-сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. Это поможет не допустить ажиотажного роста цен на сами ресурсы, а также на конечную продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, данная мера позволит сохранить темпы реализации инвестиционных проектов и строительства объектов федерального и регионального значения", - сообщили в министерстве.

В Минпромторге снова обратили внимание на сохранение высоких цен на сырьевые материалы (ЖРС, коксующийся уголь), лом черных металлов, а также отметили, что влиянию колебаний валютных курсов подвержена алюминиевая и медная продукция.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что российские металлурги при ценообразовании должны ограничить наценку 25% от себестоимости продукции и перезаключить, в случае необходимости, существующие контракты на текущий год со всеми промпредприятиями. При этом он отметил, что в случае, если металлурги не предоставят в ближайшее время свои предложения по сниженным ценам и рентабельности, то стоимость металлургической продукции будет устанавливать правительство.

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Страны
Россия
США
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
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