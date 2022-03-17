Беларусь получит самое современное оружие.

Еще задолго до начала специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине в определенных кругах Беларусь уже называли западным форпостом Союзного государства. Само геостратегическое положение республики предопределило соответствующие задачи для той группировки войск, что сейчас находится на «белорусском балконе».

О них неоднократно говорил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Наша задача сейчас – определить защиту государственной границы с НАТО – Польшей и Литвой. Задача была поставлена, чтобы вы видели все, чтобы мы не упустили ни одного танка, ни одного солдата. Мы должны видеть все, что происходит там, в Польше», – указал президент 24 февраля во время оперативного совещания с военными.

Об этом же упоминалось и на очередных переговорах президентов Беларуси и России, которые состоялись в Москве 11 марта. «Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск — в спину ударить, как я говорил; второе — они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок», – отметил Александр Лукашенко.

Другими словами белорусские вооруженные силы и часть российской группировки, оставшаяся в Беларуси после учений, в данный момент нацелены на прикрытие западного направления и выступают в роли эда-кого щита, защищающего от удара в спину.

Чем прочнее щит, тем спокойнее. Поэтому оснащенность белорусской армии современным российским вооружением, военной и специальной техникой – важнейший вопрос в сложившейся обстановке. Не зря об этом также высказывался Александр Лукашенко накануне совместных учений «Союзная решимость-2022».

«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. <…> Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня …», – заявил президент.

Эта тема была продолжена и на упомянутых переговорах президентов в Москве 11 марта. В ходе беседы стороны уделили особое внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. «В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники», – отметил пресс-секретарь белорусского президента.

Беспрецедентное санкционное давление коллективного Запада на Россию и Беларусь лишь в очередной раз высветило неоспоримый факт – закуклившись в своем снобизме, «западные партнеры» способны воспринимать только язык силы. Активизация совместной деятельности России и Беларуси в области совершенствования военного и военно-технического сотрудничества показывает, что стратегические союзники готовы к такому формату общения с Европой и США. Более того, они совершенствуют свои знания языка, понятного «западным партнерам».

Владимир Вуячич