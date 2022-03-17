В Японии существенно улучшили литий-ионные аккумуляторы

Новый материал позволит литий-ионным аккумуляторам в течение пяти лет сохранять почти полную емкость. После 1700 циклов «заряд-разряд» аккумулятор с этим материалом сохраняет 95% емкости.

Специалисты японского передового института науки и технологий (JAIST) нашли способ увеличить срок службы литий-ионных аккумуляторов. Для этого они использовали в качестве связующего покрытия анода новый материал, названный сополимером бис-имино-аценафтенхинона-парафенилена.

Связующее покрытие используется, чтобы предотвратить разрушение материала электрода электролитом.

Сейчас в литий-ионных элементах используются хрупкие графитовые аноды, покрытые поливинилиденфторидом (ПВДФ). Этот материал обеспечивает срок службы 500 циклов перезарядки. К тому же он уменьшает емкость аккумулятора до 65% относительно теоретической максимальной емкости (с оголенными электродами). По мере износа связующего PVDF разрушается электрод и емкость уменьшается.

Исследование JAIST показало, что новый материал способен выдерживать 1700 циклов перезарядки при сохранении емкости аккумулятора на уровне 95% исходной. Для смартфона, который заряжается один раз в день, это почти пять лет работы.