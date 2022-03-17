Российская армия активно использует ударные беспилотники

В среду, 16 марта, прошло сообщение, что батальонная тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими Вооруженных сил РФ успешно и без потерь отразили нападение неонацистов на Каховскую ГЭС. На первый взгляд, небольшой эпизод явно не стратегического масштаба. Но если взглянуть на это событие поглубже, вырисовывается совсем иная картина.

Каховская ГЭС - единственная переправа через Днепр на пути из Запорожья в Новую Каховку. Здесь пролегает так называемый коридор безопасности для беженцев. Если бы станция оказалась под контролем националистов, выход для мирного населения на данном направлении оказался бы перекрыт. Не дай бог, неонацисты устроили на ГЭС диверсию - без электричества осталась бы не только Херсонская область, но и другие регионы Украины. Опять могли возникнуть проблемы с питающим российский полуостров водой Северо-Крымским каналом.

Провокация не удалась. Гидроэлектростанция работает в штатном режиме. Безопасность самой ГЭС и ее сотрудников надежно обеспечивают подразделения Росгвардии.

Между тем группировка войск Луганской Народной Республики, как сообщил вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Конашенков, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.

А подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

По данным Минобороны России, наша авиация и средства ПВО сбили под Черниговом два украинских Су-25, один МиГ-29 (в районе Новая Быковка), а также четыре беспилотника. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них один ЗРК "Бук-М1", один комплекс ПВО "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Общая статистика потерь ВСУ с начала специальной военной операции - 111 самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников,159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автотехники.

Вчера Минобороны России показало, как эффективно работает по объектам ВСУ новейший тяжелый ударный беспилотник "Иноходец". Видеоролик короткий и состоит из двух сюжетов. На первом - дрон в воздухе с подвешенной под одним из крыльев высокоточной ракетой. На следующих кадрах запечатлен удар по объекту. Вспышку пламени и клубы дыма, по-видимому, снял сам же "Иноходец" или работавший с ним в паре разведывательный беспилотник. Видео сопровождается кратким комментарием: "Комплексы ударных беспилотников "Иноходец" нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ. С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ".

Известно, что этот ударный дрон наши военные впервые испытали на поле боя в Сирии. Там "Иноходец" более 40 раз применяли для ударов по объектам и позициям международных террористов. О том, что в ВКС России начали поступать современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотниками средней дальности "Иноходец" и "Форпост", говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Из открытых источников следует, что "Иноходец" относится к классу средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета. Он весит 1200 килограммов и считается тяжелым. Может нести до 300 кг боевой нагрузки, отсюда максимальная взлетная масса в 1500 килограммов. "Иноходец" способен находиться в воздухе целые сутки, держать крейсерскую скорость в 120 км/ч, преодолевать до 850 км и подниматься на высоту до 8 тысяч метров. То есть никакие ручные зенитки типа американского Stinger его не достанут.

О вооружении "Иноходца" конструкторы и военные не распространяются. Но о его боевых возможностях можно судить по снаряжению экспортного варианта этого дрона, который называется "Орион". Согласно материалам компании-разработчика, тот оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - двумя под консолями крыла и одной под фюзеляжем. Сообщалось, что беспилотник способен нести до пяти корректируемых авиабомб в 20 и 50 кг, авиабомбы весом до 100 кг и применять до четырех управляемых ракет. Понятно, что боевые возможности "Иноходца" еще выше.

Выводя из строя с помощью таких средств военную инфраструктуру на Украине, наши войска не уничтожают исправную трофейную технику и оружие ВСУ. Применение для них быстро нашлось. Практически каждый день Минобороны России сообщает и показывает видеокадры того, как захваченный в ходе специальной военной операции арсенал, в том числе полученные ВСУ от западных стран противотанковые ракетные комплексы, передаются подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Эти трофеи бойцы ЛНР и ДНР затем используют в боях с украинскими националистами.

Такая судьба ждет, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, хранившиеся на военных складах ВСУ в Херсонской области. Большой арсенал ракетно-артиллерийского вооружения наши военные взяли под контроль накануне. Отбивать склад у националистов не пришлось - при приближении наших подразделений военнослужащие ВСУ спешно оставили свои позиции и хранилище.

"Иноходец" может быть в воздухе целые сутки, держать крейсерскую скорость в 120 км/ч, преодолевать 850 км и набирать высоту до 8 тысяч метров

На складах, по самым приблизительным подсчетам, находится более 10 000 ящиков с ручными гранатами Ф-1, сотни ящиков с выстрелами к противотанковым гранатометам и тысячи ящиков с патронами к стрелковому вооружению. Все это "хозяйство" теперь перейдет к бойцам ЛНР и ДНР.

Алгоритм передачи уже отработан. Сначала хранилища трофейного оружия со всеми предосторожностями осматривают саперы. Уже было несколько случаев, когда брошенный арсенал националисты перед уходом минировали с помощью растяжек и гранат либо мин-ловушек. Затем оружие и боеприпасы передают новым хозяевам.

Аналогичные правила действуют и в отношении трофейной военной техники. Но она еще обязательно проходит техническую проверку.

Уже отработан порядок использования иностранных трофеев. Скажем, для освоения американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и британских NLAW бойцы ЛНР и ДНР проходят специальные курсы обучения и переподготовки.

Юрий Гаврилов