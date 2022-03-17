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Российская газета

Минобороны: СБУ готовит провокацию с применением ядовитых веществ

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Служба безопасности Украины готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, эта провокация нужна для того, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия против населения Украины.

Конашенков официально заявил, что у российской армии, участвующей в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов.

"Россия, в отличие от Соединенных Штатов Америки, давно выполнила международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия", - подчеркнул Конашенков.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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